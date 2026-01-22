O ciclista atropelado por um caminhão na manhã desta quinta-feira, 22, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois na Santa Casa de Franca. A vítima não recobrou a consciência em nenhum momento e, até agora, não foi identificada.

Segundo as informações, o homem estava sem documentos pessoais quando foi socorrido. Ele caiu inconsciente no momento do acidente e permaneceu nesse estado até o horário da morte. Com ele, havia apenas uma bicicleta preta com garupa, um boné preto e uma sacola contendo latinhas.

Até o momento, nenhum familiar compareceu ao hospital ou procurou as autoridades para reconhecer a vítima. O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde serão realizados os procedimentos necessários para tentar confirmar a identidade do ciclista.

O acidente