O ciclista atropelado por um caminhão na manhã desta quinta-feira, 22, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois na Santa Casa de Franca. A vítima não recobrou a consciência em nenhum momento e, até agora, não foi identificada.
Segundo as informações, o homem estava sem documentos pessoais quando foi socorrido. Ele caiu inconsciente no momento do acidente e permaneceu nesse estado até o horário da morte. Com ele, havia apenas uma bicicleta preta com garupa, um boné preto e uma sacola contendo latinhas.
Até o momento, nenhum familiar compareceu ao hospital ou procurou as autoridades para reconhecer a vítima. O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde serão realizados os procedimentos necessários para tentar confirmar a identidade do ciclista.
O acidente
O atropelamento ocorreu no início da manhã e mobilizou equipes de resgate, além de provocar interdição e lentidão no trânsito da avenida. De acordo com informações apuradas no local, o caminhão trafegava pela via preferencial, no sentido Residencial Amazonas–Centro, quando o ciclista descia pela alça de acesso que liga a avenida Francisco Paulo Quintanilha Ribeiro à Alonso y Alonso.
Ao entrar na avenida, o ciclista acabou acessando a pista na contramão, não dando tempo suficiente para que o motorista do caminhão conseguisse desviar. No asfalto, ficaram visíveis marcas de frenagem, indicando a tentativa do condutor de evitar a colisão.
Com o impacto, a bicicleta ficou presa à parte frontal do caminhão e foi completamente destruída. O garfo quebrou, a roda dianteira se soltou e o quadro ficou retorcido e preso ao veículo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.