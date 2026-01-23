A Polícia Militar Ambiental aplicou multa no valor total de R$ 37.900, após flagrar a posse irregular de aves em cativeiro, na tarde de quarta-feira, 21, em São Joaquim da Barra. A ocorrência foi registrada durante apoio ao policiamento de área em uma ação relacionada a furto e receptação.

No local, os policiais encontraram aves nativas, exóticas e domésticas mantidas de forma irregular e em condições caracterizadas como maus-tratos. A mulher do homem preso na ocorrência principal se apresentou como responsável pelos animais.

Entre as aves silvestres apreendidas, estavam dois papagaios e três periquitões-maracanã. Também foram localizados dois periquitos da espécie Agapornis, considerados exóticos, além de quatro calopsitas, classificadas como aves domésticas.