GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Mulher é multada em R$ 37,9 mil por cativeiro ilegal de aves

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Ocorrência foi apresentada na delegacia de São Joaquim da Barra
Ocorrência foi apresentada na delegacia de São Joaquim da Barra

A Polícia Militar Ambiental aplicou multa no valor total de R$ 37.900, após flagrar a posse irregular de aves em cativeiro, na tarde de quarta-feira, 21, em São Joaquim da Barra. A ocorrência foi registrada durante apoio ao policiamento de área em uma ação relacionada a furto e receptação.

No local, os policiais encontraram aves nativas, exóticas e domésticas mantidas de forma irregular e em condições caracterizadas como maus-tratos. A mulher do homem preso na ocorrência principal se apresentou como responsável pelos animais.

Entre as aves silvestres apreendidas, estavam dois papagaios e três periquitões-maracanã. Também foram localizados dois periquitos da espécie Agapornis, considerados exóticos, além de quatro calopsitas, classificadas como aves domésticas.

De acordo com a Polícia Ambiental, por conta do cativeiro ilegal de aves silvestres foi aplicado uma multa de R$ 2.500. A introdução de espécies exóticas sem autorização gerou autuação no valor de R$ 2.400. Já a infração mais grave foi a prática de maus-tratos, aplicada a todas as aves apreendidas, que totalizou R$ 33.000 em penalidades administrativas.

As aves silvestres foram apreendidas e encaminhadas para destinação a um Centro de Triagem de Animais Silvestres. As aves exóticas e domésticas permaneceram sob responsabilidade da infratora, por falta de local imediato para acolhimento.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Após o registro, a infratora foi liberada.

