Um caminhão carregado com pisos cerâmicos foi destruído por um incêndio na noite dessa quarta-feira, 21, na rodovia Cândido Portinari, em trecho que passa pelo município de Batatais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do próprio motorista, de 42 anos, o veículo havia saído da cidade de Santa Gertrudes e seguia viagem com destino ao estado da Bahia. Durante o trajeto, por razões que ainda serão investigadas, o caminhão começou a pegar fogo.

Ao perceber as chamas, o condutor conseguiu parar o veículo e sair a tempo, evitando ferimentos. O incêndio se espalhou rapidamente pela carga, provocando grandes danos ao caminhão.