Um caminhão carregado com pisos cerâmicos foi destruído por um incêndio na noite dessa quarta-feira, 21, na rodovia Cândido Portinari, em trecho que passa pelo município de Batatais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com informações do próprio motorista, de 42 anos, o veículo havia saído da cidade de Santa Gertrudes e seguia viagem com destino ao estado da Bahia. Durante o trajeto, por razões que ainda serão investigadas, o caminhão começou a pegar fogo.
Ao perceber as chamas, o condutor conseguiu parar o veículo e sair a tempo, evitando ferimentos. O incêndio se espalhou rapidamente pela carga, provocando grandes danos ao caminhão.
Equipes da concessionária ViaPaulista e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam no controle das chamas e na segurança do local. Por conta da ocorrência, a pista no sentido Franca precisou ser interditada temporariamente, sendo liberada somente após a conclusão dos trabalhos.
As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.