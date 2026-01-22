22 de janeiro de 2026
REGIÃO

Caminhão com carga de pisos pega fogo na Cândido Portinari

WhatsApp/GCN
Caminhão carregado com pisos cerâmicos foi destruído por um incêndio
Caminhão carregado com pisos cerâmicos foi destruído por um incêndio

Um caminhão carregado com pisos cerâmicos foi destruído por um incêndio na noite dessa quarta-feira, 21, na rodovia Cândido Portinari, em trecho que passa pelo município de Batatais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do próprio motorista, de 42 anos, o veículo havia saído da cidade de Santa Gertrudes e seguia viagem com destino ao estado da Bahia. Durante o trajeto, por razões que ainda serão investigadas, o caminhão começou a pegar fogo.

Ao perceber as chamas, o condutor conseguiu parar o veículo e sair a tempo, evitando ferimentos. O incêndio se espalhou rapidamente pela carga, provocando grandes danos ao caminhão.

Equipes da concessionária ViaPaulista e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam no controle das chamas e na segurança do local. Por conta da ocorrência, a pista no sentido Franca precisou ser interditada temporariamente, sendo liberada somente após a conclusão dos trabalhos.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

