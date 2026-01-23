Franca convocou oficialmente os 80 candidatos inscritos no processo seletivo do Programa de Residência Médica para a realização da prova objetiva. A lista completa com os nomes foi publicada no Diário Oficial do Município.

Neste ano, a concorrência é alta: os médicos disputam apenas duas vagas para a especialização em Medicina de Família e Comunidade, programa que tem duração de dois anos.

A avaliação está agendada para o próximo dia 30 de janeiro, às 8 horas. O local de prova será o Cefap (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional), localizado na rua Francisco Barbosa, 1.480, no bairro Cidade Nova.