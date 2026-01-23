Franca convocou oficialmente os 80 candidatos inscritos no processo seletivo do Programa de Residência Médica para a realização da prova objetiva. A lista completa com os nomes foi publicada no Diário Oficial do Município.
Neste ano, a concorrência é alta: os médicos disputam apenas duas vagas para a especialização em Medicina de Família e Comunidade, programa que tem duração de dois anos.
A avaliação está agendada para o próximo dia 30 de janeiro, às 8 horas. O local de prova será o Cefap (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional), localizado na rua Francisco Barbosa, 1.480, no bairro Cidade Nova.
A orientação é que os candidatos cheguem com, pelo menos, 30 minutos de antecedência. Após o início do exame, a entrada será proibida e o candidato estará automaticamente excluído.
É obrigatório portar:
- cédula de identidade original ou carteira do CRM (documento com foto);
- caneta esferográfica preta ou azul;
- comprovante de inscrição;
- currículo atualizado - este deve ser entregue ao monitor da sala em um envelope lacrado e identificado.
Como será a prova
O exame terá duração de 4 horas e contará com 50 questões objetivas abrangendo as grandes áreas da formação médica: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Medicina Preventiva e Social.
A prova teórica tem peso de 90% na nota final. Os outros 10% virão da análise curricular, que será feita apenas para os candidatos que acertarem pelo menos 50% da prova.
Cronograma
- Prova: 30 de janeiro.
- Gabarito: Previsão para 31 de janeiro.
- Resultado Final: A partir de 7 de fevereiro no Diário Oficial.
