SAÚDE

Residência Médica: Saúde convoca 80 candidatos para prova dia 30

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
80 médicos disputam duas vagas
Franca convocou oficialmente os 80 candidatos inscritos no processo seletivo do Programa de Residência Médica para a realização da prova objetiva. A lista completa com os nomes foi publicada no Diário Oficial do Município.

Neste ano, a concorrência é alta: os médicos disputam apenas duas vagas para a especialização em Medicina de Família e Comunidade, programa que tem duração de dois anos.

A avaliação está agendada para o próximo dia 30 de janeiro, às 8 horas. O local de prova será o Cefap (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional), localizado na rua Francisco Barbosa, 1.480, no bairro Cidade Nova.

A orientação é que os candidatos cheguem com, pelo menos, 30 minutos de antecedência. Após o início do exame, a entrada será proibida e o candidato estará automaticamente excluído.

É obrigatório portar:

  • cédula de identidade original ou carteira do CRM (documento com foto);
  • caneta esferográfica preta ou azul;
  • comprovante de inscrição;
  • currículo atualizado - este deve ser entregue ao monitor da sala em um envelope lacrado e identificado.

Como será a prova

O exame terá duração de 4 horas e contará com 50 questões objetivas abrangendo as grandes áreas da formação médica: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Medicina Preventiva e Social.

A prova teórica tem peso de 90% na nota final. Os outros 10% virão da análise curricular, que será feita apenas para os candidatos que acertarem pelo menos 50% da prova.

Cronograma

  • Prova: 30 de janeiro.
  • Gabarito: Previsão para 31 de janeiro.
  • Resultado Final: A partir de 7 de fevereiro no Diário Oficial.

