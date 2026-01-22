22 de janeiro de 2026
FISCALIZAÇÃO

Operação mira furto de fios e fiscaliza ferros-velhos e adegas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Operação em ferro-velho de Franca
Operação em ferro-velho de Franca

Franca intensificou o cerco contra a receptação de fios furtados e o funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais. Em operações realizadas nas primeiras semanas deste ano, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Vigilância Sanitária, a fiscalização resultou em embargos e até prisão.

Na última terça-feira, 20, a operação focou em nove estabelecimentos. O resultado foi o embargo de três locais por irregularidades e a notificação de um quarto para regularização.

Em uma ação anterior, realizada no Jardim Paulista, a fiscalização em um depósito de recicláveis localizou um cidadão que estava em saída temporária do sistema prisional e não havia retornado. Com o mandado de prisão em aberto, ele foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

As ações também se estenderam ao período noturno, com foco em adegas e bares. Um estabelecimento foi autuado pela Vigilância Sanitária por descumprimento de normas de higiene e funcionamento. O objetivo é coibir a perturbação do sossego e garantir que o comércio opere dentro da lei.

O "pente-fino" percorreu diversas regiões da cidade, incluindo:

  • zona Sul/Leste: Aeroporto 3, Santa Rita, Franville e Ana Dorothéa;
  • zona Norte/Oeste: Leporace, Portinari, Vera Cruz e City Petrópolis;
  • região Central/Estação: Vila Aparecida, Estação e Santos Dumont.

Balanço de 2025

A Secretaria também divulgou os números da GCM referentes ao ano passado. Foram 2.250 registros atendidos, com destaque para:

  • 577 apoios a serviços municipais;
  • 415 casos de maus-tratos a animais;
  • 270 flagrantes de descarte irregular de lixo;
  • 117 veículos abandonados recolhidos;
  • 43 registros de danos ao patrimônio público.

Segundo a pasta, o propósito das ações integradas é reduzir a incidência de crimes que geram prejuízo à população, especialmente o furto de fiação elétrica e telefônica.

