Franca intensificou o cerco contra a receptação de fios furtados e o funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais. Em operações realizadas nas primeiras semanas deste ano, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Vigilância Sanitária, a fiscalização resultou em embargos e até prisão.

Na última terça-feira, 20, a operação focou em nove estabelecimentos. O resultado foi o embargo de três locais por irregularidades e a notificação de um quarto para regularização.

Em uma ação anterior, realizada no Jardim Paulista, a fiscalização em um depósito de recicláveis localizou um cidadão que estava em saída temporária do sistema prisional e não havia retornado. Com o mandado de prisão em aberto, ele foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).