Franca intensificou o cerco contra a receptação de fios furtados e o funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais. Em operações realizadas nas primeiras semanas deste ano, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Vigilância Sanitária, a fiscalização resultou em embargos e até prisão.
Na última terça-feira, 20, a operação focou em nove estabelecimentos. O resultado foi o embargo de três locais por irregularidades e a notificação de um quarto para regularização.
Em uma ação anterior, realizada no Jardim Paulista, a fiscalização em um depósito de recicláveis localizou um cidadão que estava em saída temporária do sistema prisional e não havia retornado. Com o mandado de prisão em aberto, ele foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
As ações também se estenderam ao período noturno, com foco em adegas e bares. Um estabelecimento foi autuado pela Vigilância Sanitária por descumprimento de normas de higiene e funcionamento. O objetivo é coibir a perturbação do sossego e garantir que o comércio opere dentro da lei.
O "pente-fino" percorreu diversas regiões da cidade, incluindo:
- zona Sul/Leste: Aeroporto 3, Santa Rita, Franville e Ana Dorothéa;
- zona Norte/Oeste: Leporace, Portinari, Vera Cruz e City Petrópolis;
- região Central/Estação: Vila Aparecida, Estação e Santos Dumont.
Balanço de 2025
A Secretaria também divulgou os números da GCM referentes ao ano passado. Foram 2.250 registros atendidos, com destaque para:
- 577 apoios a serviços municipais;
- 415 casos de maus-tratos a animais;
- 270 flagrantes de descarte irregular de lixo;
- 117 veículos abandonados recolhidos;
- 43 registros de danos ao patrimônio público.
Segundo a pasta, o propósito das ações integradas é reduzir a incidência de crimes que geram prejuízo à população, especialmente o furto de fiação elétrica e telefônica.
