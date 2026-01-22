22 de janeiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 22, em Franca:

Nome: Joel Henrique Cunha Prado
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Maria José Mendes 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Wagner Rodrigues Pacheco 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Eurípedes Afonso Silva 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Maria de Lourdes Teodoro Matos 
Idade: 75 anos 
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1 
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Dolores Saia 
Idade: 92 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

