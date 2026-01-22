Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e paralisou o trânsito na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso no início da manhã desta quinta-feira, 22, em Franca. Um ciclista, cuja identidade ainda não foi revelada, foi socorrido em estado gravíssimo após ser atingido por um caminhão.
De acordo com informações colhidas no local, o caminhão seguia pela via preferencial da avenida Alonso y Alonso, no sentido Residencial Amazonas ao centro. O acidente ocorreu quando o ciclista, descendo pela alça de acesso que liga a avenida Francisco Paulo Quintanilha Ribeiro à Alonso y Alonso, entrou na pista na contramão de direção.
A entrada repentina do ciclista na avenida não deu tempo suficiente para que o motorista do caminhão desviasse. No asfalto, ficaram registradas as marcas de frenagem, evidenciando a tentativa do condutor de parar o veículo e evitar a colisão.
Com o impacto, o ciclista ficou inconsciente. Ele foi atendido pelas equipes de resgate e encaminhado com urgência para a Santa Casa de Franca. Seu estado de saúde é considerado gravíssimo. Até a publicação deste texto, a vítima não havia sido identificada.
A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e apurar as circunstâncias exatas do acidente. Os trabalhos periciais já foram concluídos e a pista, que estava interditada, foi totalmente liberada para o fluxo de veículos, por volta das 7h50.
