A Guarda Civil Municipal de Franca flagrou duas pessoas realizando pichação em uma lixeira na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, na noite desta terça-feira, 20. A ação foi identificada por meio das câmeras de segurança da Prefeitura.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 20h28, os guardas visualizaram as imagens que mostravam dois indivíduos pichando uma lixeira e se deslocaram até o local. A equipe encontrou uma mulher de 18 anos e um adolescente.

Com o menor, os guardas localizaram uma bolsa com vários pincéis, que teriam sido usados na pichação. Durante a abordagem, a jovem assumiu a autoria das inscrições feitas na lixeira, enquanto o adolescente informou que os materiais eram de sua propriedade.