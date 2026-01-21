A Guarda Civil Municipal de Franca flagrou duas pessoas realizando pichação em uma lixeira na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, na noite desta terça-feira, 20. A ação foi identificada por meio das câmeras de segurança da Prefeitura.
Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 20h28, os guardas visualizaram as imagens que mostravam dois indivíduos pichando uma lixeira e se deslocaram até o local. A equipe encontrou uma mulher de 18 anos e um adolescente.
Com o menor, os guardas localizaram uma bolsa com vários pincéis, que teriam sido usados na pichação. Durante a abordagem, a jovem assumiu a autoria das inscrições feitas na lixeira, enquanto o adolescente informou que os materiais eram de sua propriedade.
Ainda de acordo com o boletim, os guardas constataram que o adolescente se parecia com um dos autores de pichações ocorridas na noite do dia 18 de janeiro, em um banheiro público da Praça Sabino Loureiro, na região do bairro Estação. As ações também teriam sido registradas pelas câmeras de monitoramento. Questionado, o jovem confessou ter participado do ato anterior.
Os pincéis encontrados com o adolescente foram apreendidos. A mãe do menor foi acionada e compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para acompanhar o registro da ocorrência.
Após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado à responsável.
