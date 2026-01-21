21 de janeiro de 2026
BASQUETE

Sesi Franca vence o Caxias do Sul fora de casa pelo NBB

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Matheus Magnani
Sesi Franca e Caxias nesta quarta-feira, em Caxias do Sul
Sesi Franca e Caxias nesta quarta-feira, em Caxias do Sul

O Sesi Franca Basquete venceu o Caxias por 93 a 66, na noite desta quarta-feira, 21, no ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, pelo returno da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) temporada 2025/2026.

Mesmo sem o pivô Felício, com trauma no joelho esquerdo, e o ala-pivô Lucas Dias, com trauma no joelho direito, o time francano dominou a partida.

Com nove pontos em 11 tentados, o ala David Jackson ditou o ritmo do ataque francano no primeiro quarto, levando a equipe a vencer o período por 21 a 10.  Mantendo a pressão, Franca foi para o intervalo com uma vantagem confortável de 50 a 26.

Apesar da vantagem confortável, os visitantes levaram a melhor no terceiro período, com 23 a 21, e no último quarto, com 20 a 19.

O cestinha da partida foi David Jackson com 21 pontos. Pelo lado sulista, Shamell marcou 19 pontos.

Franca voltará a jogar pelo NBB no dia 3 de fevereiro, contra o Paulistano, no ginásio “Pedrocão”.

No entanto, neste domingo, 25, o Sesi Franca enfrenta o Brasília pela Copa Super 8, no ginásio Pedrocão, às 17h, pelas quartas de final.

