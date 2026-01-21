O Sesi Franca Basquete venceu o Caxias por 93 a 66, na noite desta quarta-feira, 21, no ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, pelo returno da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) temporada 2025/2026.
Mesmo sem o pivô Felício, com trauma no joelho esquerdo, e o ala-pivô Lucas Dias, com trauma no joelho direito, o time francano dominou a partida.
Com nove pontos em 11 tentados, o ala David Jackson ditou o ritmo do ataque francano no primeiro quarto, levando a equipe a vencer o período por 21 a 10. Mantendo a pressão, Franca foi para o intervalo com uma vantagem confortável de 50 a 26.
Apesar da vantagem confortável, os visitantes levaram a melhor no terceiro período, com 23 a 21, e no último quarto, com 20 a 19.
O cestinha da partida foi David Jackson com 21 pontos. Pelo lado sulista, Shamell marcou 19 pontos.
Franca voltará a jogar pelo NBB no dia 3 de fevereiro, contra o Paulistano, no ginásio “Pedrocão”.
No entanto, neste domingo, 25, o Sesi Franca enfrenta o Brasília pela Copa Super 8, no ginásio Pedrocão, às 17h, pelas quartas de final.
