O padre Reinaldo Ferreira retornou à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Joaquim/Unimed, em Franca, nesta quarta-feira, 21. Afastado há mais de um mês para tratar de diverticulite, o sacerdote passou por uma cirurgia na última sexta-feira, 16.
De acordo com comunicado da Paróquia São Vicente de Paulo, a médica que acompanha Reinaldo decidiu que ele deveria retornar ao suporte avançado. “O quadro inspira cuidados, mas está dentro da normalidade, tendo em vista a dimensão da cirurgia”, disse a nota.
A paróquia pediu através das redes sociais que os fiéis continuassem rezando pelo padre. “Se Deus quiser, ele vai ficar bem. Vamos confiar e entregar na mão do Senhor”, disse Julieta Maria de Jesus.
Na última atualização do quadro médico do padre, na segunda-feira, 19, ele estava evoluindo bem e aguardava a liberação de um quarto, o que aconteceu posteriormente.
Diverticulite é a inflamação ou infecção dos divertículos, pequenas bolsas que podem se formar na parede do intestino, principalmente no cólon.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.