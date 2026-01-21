O padre Reinaldo Ferreira retornou à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Joaquim/Unimed, em Franca, nesta quarta-feira, 21. Afastado há mais de um mês para tratar de diverticulite, o sacerdote passou por uma cirurgia na última sexta-feira, 16.

De acordo com comunicado da Paróquia São Vicente de Paulo, a médica que acompanha Reinaldo decidiu que ele deveria retornar ao suporte avançado. “O quadro inspira cuidados, mas está dentro da normalidade, tendo em vista a dimensão da cirurgia”, disse a nota.

A paróquia pediu através das redes sociais que os fiéis continuassem rezando pelo padre. “Se Deus quiser, ele vai ficar bem. Vamos confiar e entregar na mão do Senhor”, disse Julieta Maria de Jesus.