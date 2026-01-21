A Polícia Civil segue investigando a morte de Matheus Costa Generoso, de 31 anos, encontrado gravemente ferido em uma área de mata, em Patrocínio Paulista, na madrugada do último domingo, 18. O caso é tratado como homicídio.
Segundo a polícia, Matheus foi localizado caído em uma estrada de terra, desacordado e com ferimentos pelo corpo.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, ele foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucas horas depois, sem recuperar a consciência e sem conseguir relatar o que havia acontecido.
Diante da gravidade da situação, investigadores da Polícia Civil foram até o hospital e constataram múltiplos ferimentos, principalmente no rosto, além de um hemotórax no pulmão esquerdo - trata-se do acúmulo de sangue no espaço pleural, a área entre o pulmão e a parede torácica, geralmente causado por um trauma, pancada ou ferimento penetrante. O diagnóstico indica uma possível agressão violenta.
Matheus foi encontrado na estrada Santa Cruz, atrás do posto de saúde, no prolongamento da rua Franca. Durante as diligências, os policiais localizaram a pessoa que acionou o socorro. Essa testemunha contou que viu dois homens passando pelo local pouco antes do ocorrido: um deles estava de bicicleta e o outro caminhava a pé, segurando um pedaço de pau.
Com base nesse relato, os investigadores retornaram à área indicada para buscar provas, como objetos, vestígios e possíveis imagens de câmeras de segurança das proximidades. Todo o material recolhido foi encaminhado para análise pericial.
O delegado responsável pelo caso, Alan Bazalha Lopes, afirmou que as investigações continuam. “O inquérito foi instaurado e o setor de investigação de Patrocínio está em campo durante toda esta semana, colhendo informações, buscando testemunhas e imagens de câmeras próximas aos locais”.
A Polícia Civil segue trabalhando para identificar os autores, esclarecer a dinâmica do crime e apontar com precisão a causa da morte de Matheus.
