A Polícia Civil segue investigando a morte de Matheus Costa Generoso, de 31 anos, encontrado gravemente ferido em uma área de mata, em Patrocínio Paulista, na madrugada do último domingo, 18. O caso é tratado como homicídio.

Segundo a polícia, Matheus foi localizado caído em uma estrada de terra, desacordado e com ferimentos pelo corpo.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, ele foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucas horas depois, sem recuperar a consciência e sem conseguir relatar o que havia acontecido.