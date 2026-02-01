O Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca, deve começar a funcionar em junho deste ano. A estrutura foi visitada pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), no último dia 20. A reportagem do portal GCN/Sampi esteve no local e fez um registro dos corredores e salas do hospital foi realizado.
A estrutura
Na placa de localizações presente no interior do edifício, é possível ter uma ideia do que tem em cada pavimento:
- Pavimento térreo: Pronto-socorro, Imagem e Diagnósticos e Ambulatório.
- 1° Pavimento: UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e Centro Cirúrgico.
- 2° Pavimento: Hospital Dia, Centro Cirúrgico Ambulatorial, Endoscopia, Central de Esterilização.
- 3° ao 7° Pavimento: Internação (sendo 16 quartos por pavimento).
A estrutura dos quartos é composta por espaço para dois leitos, com janelas, tomadas, uma pia e banheiro. As salas de cirurgia já estão equipadas com seus focos cirúrgicos no teto.
As salas de leitos de UTI já têm espaço de enfermaria, os locais de cada leito definido, com boa iluminação e janelas para luz natural, além de pias e banheiros. Salas de Fisioterapia estão presentes no local, além da ala de Psiquiatria e Terapia Ocupacional. Até mesmo uma ala de Cintilografia estará disponível no local.
O hospital em números
Segundo o plano assistencial divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo, o Hospital Regional “Três Colinas” terá uma estrutura física distribuída em prédio principal e três anexos, com capacidade total de 221 leitos hospitalares.
No pavimento térreo do prédio principal, o pronto atendimento contará com 16 leitos, sendo três de emergência adulto, dois pediátricos, 16 de observação adulto divididos entre masculino e feminino, além de dois pediátricos.
O espaço ainda reúne serviços de imagem e diagnóstico, como raio-x, duas salas de ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética, além de salas específicas para eletrocardiograma, eletroencefalograma, testes ergométricos, oftalmologia, procedimentos invasivos e isolamento.
O ambulatório terá 16 consultórios médicos, um não médico e um leito de isolamento, ampliando a capacidade de atendimentos especializados.
No primeiro pavimento, o hospital concentrará a área cirúrgica e de alta complexidade, com seis salas cirúrgicas para procedimentos de médio e grande porte e sete leitos de recuperação pós-anestésica.
A unidade de hemodinâmica terá uma sala de procedimentos, duas salas de apoio e dois leitos de indução e recuperação. Ainda neste pavimento estarão instaladas as unidades de terapia intensiva adulto, infantil e coronariana, somando 40 leitos, sendo 20 adultos, 10 pediátricos e 10 de UCO (Unidade Coronariana), com quatro leitos de isolamento.
No segundo pavimento, o hospital-dia contará com três salas cirúrgicas, quatro leitos de RPA (Recuperação Pós-Anestésica) e 20 leitos de hospital-dia, além de nove leitos destinados a preparo e recuperação em exames de endoscopia, colonoscopia e broncoscopia.
Do terceiro ao sétimo pavimento, o prédio principal abrigará as áreas de internação clínica, cirúrgica, pediátrica e psiquiatria infantojuvenil, totalizando 148 leitos. Serão dois pavimentos com 56 leitos clínicos adultos, dois com 56 leitos cirúrgicos adultos e um pavimento com 26 leitos pediátricos e psiquiátricos infantis.
A estrutura se completa com três prédios anexos: o primeiro reúne reabilitação, psiquiatria adulto com 15 leitos e setor de cintilografia; o segundo concentra laboratório, farmácia e 14 salas administrativas; e o terceiro será destinado ao acolhimento e bem-estar de usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), com áreas de convivência e alimentação.
