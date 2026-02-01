O Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca, deve começar a funcionar em junho deste ano. A estrutura foi visitada pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), no último dia 20. A reportagem do portal GCN/Sampi esteve no local e fez um registro dos corredores e salas do hospital foi realizado.

Leia mais:

Hospital Estadual abre em junho; contrato chega a R$ 621 mi

Seis OSSs disputaram a gestão do Hospital Estadual de Franca

Fundação do HC Ribeirão vai comandar hospital estadual de Franca

A estrutura

Na placa de localizações presente no interior do edifício, é possível ter uma ideia do que tem em cada pavimento: