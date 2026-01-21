Uma solenidade marcou os 50 anos do 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) “Coronel Antônio Batista Lima”, na manhã desta quarta-feira, 21, na sede da própria unidade, na região Sul de Franca. Ao todo, foram homenageados com a Medalha Cinquentenário 40 nomes, entre aqueles que comandaram a instituição ao longo dessas cinco décadas, representantes atuais e colaboradores.
Familiares dos homenageados estiveram presentes no evento, que contou com um desfile de policiais.
O tenente-coronel Lázaro Felício, atual comandante do 15º BPM/I, ressaltou a importância da contribuição de cada comandante e policial ao longo dos 50 anos da unidade. Ele também afirmou o compromisso da Polícia Militar em atender cada vez melhor à população e combater a criminalidade. “Várias pessoas ajudaram a construir o batalhão, tanto estruturalmente como de pessoas, de fatos, de acontecimentos. Nós estamos fazendo o nosso melhor, tentando diminuir índices criminais. A gente está aqui, trabalhando, procurando fazer o melhor. Falhas às vezes acontecem, mas a gente está aqui justamente para corrigir e a cada dia o batalhão ficar melhor, poder ajudar as pessoas”.
Comandantes do Batalhão de Ribeirão Preto e de outros batalhões do interior estiveram presentes. A cerimônia também contou com a participação de autoridades e prefeitos da região, uma vez que o 15º BPM/I atende 23 municípios.
O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), destacou o papel da Polícia Militar na segurança tanto na cidade quanto na região. “A gente comemora uma data importante de uma instituição importante, que entrega resultados à população e que fez a nossa cidade uma das mais seguras do país para se viver, graças ao trabalho de vocês”, disse.
O coronel Rodrigo Quintino, do CPI-3 (Comandante Policiamento do Interior 3), de Ribeirão Preto, que também comandou o BPM/I de Franca por um período em 2025, afirmou que Franca e região estão bem assistidas em termos de segurança. “Eu tenho o privilégio de estar aqui para receber a primeira honraria do aniversário de 50 anos do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior. O batalhão aqui de Franca é um batalhão conhecido pela disciplina e pelo empenho e dedicação de todos os policiais que aqui trabalham”.
“Um batalhão como esse, que hoje faz 50 anos, é um orgulho para a gente. A gente vê que a população francana de toda a região está muito bem assistida e patrulhada preventivamente pela nossa querida Polícia Militar”, completou.
Homenageados
- Cel. PM Marcelo dos Santos Sançana
- Cel. PM Paulo Henrique Beltrami
- Cel. PM João Paulo Macedo Brandão Junior
- Cel. PM Dario Lázaro da Silva
- Cel. PM Márcio Alves Cardoso
- Ten. Cel. PM Helder Antônio de Paula
- Maj. PM Francisco Pane Neto
- Maj. PM Erivaldo Pereira do Nascimento
- Cap. PM Rafael de Menezes San Martino
- José Lourenço Alves - MP
- 2º Ten. PM Maurino Malta da Silva - P/1
- 2º Ten. PM José Mário de Melo
- Subten. PM Jorge Behanduni
- Subten. PM Renato Aparecido Ferreira "EM"
- 2º Sgt. PM Diego Wesley Faleiros "EM"
- 3º Sgt. PM Wilson Gomes dos Santos
- Cb. PM Cláudio Roberto Pereira "5 Cia"
- Cb. PM Rudinei Sebastião Malaquias "3 Cia"
- Cel. PM Rodrigo Quintino
- Cel. PM Nilton Colmanetti
- Cel. PM Marcus Alexandre Moraes de Araujo
- Cel. PM Arthur Henrique Loffler
- Ten. Cel. PM César Alexandre Januário Alves Cardeal
- Ten. Cel. PM Lázaro Antônio Felício
- Maj. PM Fabiano Cunha de Melo
- Cap. PM Wagner Marcondes Cangerana
- Cap. PM Marcel da Silva Pereira
- 2º Ten. PM José Márcio Inamine
- Subten. PM Caio César Pollm "5 Cia"
- Subten. PM Weslen Rodrigo de Souza "FT"
- Subten. PM José Carlos Lopes Tasso
- 1º Sgt. PM Junio Divino da Silva "3Cia"
- Cb. PM Flávio Possetti "FT"
- Cel. PM Américo Tognetti
- Padre Marco Antonio Bognotti (Pastoral PM)
- Fábio Junqueira Martins Ferreira | (Secretário de Segurança de Orlândia).
- Valdes Rodrigues (radialista)
- Carlos Alberto Malaspini (empresário)
- Filipe Rigoni Garcia – (empresário)
- José Ricardo Cunha – (empresário)
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.