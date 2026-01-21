21 de janeiro de 2026
Batalhão de Franca celebra 50 anos: ‘orgulho para a gente’

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
N. Fradique/GCN
Tenente-Coronel Lázaro Felício recebendo medalha durante comemoração dos 50 anos do BPM/I de Franca
Uma solenidade marcou os 50 anos do 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) “Coronel Antônio Batista Lima”, na manhã desta quarta-feira, 21, na sede da própria unidade, na região Sul de Franca. Ao todo, foram homenageados com a Medalha Cinquentenário 40 nomes, entre aqueles que comandaram a instituição ao longo dessas cinco décadas, representantes atuais e colaboradores.

Familiares dos homenageados estiveram presentes no evento, que contou com um desfile de policiais.

O tenente-coronel Lázaro Felício, atual comandante do 15º BPM/I, ressaltou a importância da contribuição de cada comandante e policial ao longo dos 50 anos da unidade. Ele também afirmou o compromisso da Polícia Militar em atender cada vez melhor à população e combater a criminalidade. “Várias pessoas ajudaram a construir o batalhão, tanto estruturalmente como de pessoas, de fatos, de acontecimentos. Nós estamos fazendo o nosso melhor, tentando diminuir índices criminais. A gente está aqui, trabalhando, procurando fazer o melhor. Falhas às vezes acontecem, mas a gente está aqui justamente para corrigir e a cada dia o batalhão ficar melhor, poder ajudar as pessoas”.

Comandantes do Batalhão de Ribeirão Preto e de outros batalhões do interior estiveram presentes. A cerimônia também contou com a participação de autoridades e prefeitos da região, uma vez que o 15º BPM/I atende 23 municípios.

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), destacou o papel da Polícia Militar na segurança tanto na cidade quanto na região. “A gente comemora uma data importante de uma instituição importante, que entrega resultados à população e que fez a nossa cidade uma das mais seguras do país para se viver, graças ao trabalho de vocês”, disse.

O coronel Rodrigo Quintino, do CPI-3 (Comandante Policiamento do Interior 3), de Ribeirão Preto, que também comandou o BPM/I de Franca por um período em 2025, afirmou que Franca e região estão bem assistidas em termos de segurança. “Eu tenho o privilégio de estar aqui para receber a primeira honraria do aniversário de 50 anos do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior. O batalhão aqui de Franca é um batalhão conhecido pela disciplina e pelo empenho e dedicação de todos os policiais que aqui trabalham”.

“Um batalhão como esse, que hoje faz 50 anos, é um orgulho para a gente. A gente vê que a população francana de toda a região está muito bem assistida e patrulhada preventivamente pela nossa querida Polícia Militar”, completou.

Homenageados

  • Cel. PM Marcelo dos Santos Sançana
  • Cel. PM Paulo Henrique Beltrami
  • Cel. PM João Paulo Macedo Brandão Junior
  • Cel. PM Dario Lázaro da Silva
  • Cel. PM Márcio Alves Cardoso
  • Ten. Cel. PM Helder Antônio de Paula
  • Maj. PM Francisco Pane Neto
  • Maj. PM Erivaldo Pereira do Nascimento
  • Cap. PM Rafael de Menezes San Martino
  • José Lourenço Alves - MP
  • 2º Ten. PM Maurino Malta da Silva - P/1
  • 2º Ten. PM José Mário de Melo
  • Subten. PM Jorge Behanduni
  • Subten. PM Renato Aparecido Ferreira "EM"
  • 2º Sgt. PM Diego Wesley Faleiros "EM"
  • 3º Sgt. PM Wilson Gomes dos Santos
  • Cb. PM Cláudio Roberto Pereira "5 Cia"
  • Cb. PM Rudinei Sebastião Malaquias "3 Cia"
  • Cel. PM Rodrigo Quintino
  • Cel. PM Nilton Colmanetti
  • Cel. PM Marcus Alexandre Moraes de Araujo
  • Cel. PM Arthur Henrique Loffler
  • Ten. Cel. PM César Alexandre Januário Alves Cardeal
  • Ten. Cel. PM Lázaro Antônio Felício
  • Maj. PM Fabiano Cunha de Melo
  • Cap. PM Wagner Marcondes Cangerana
  • Cap. PM Marcel da Silva Pereira
  • 2º Ten. PM José Márcio Inamine
  • Subten. PM Caio César Pollm "5 Cia"
  • Subten. PM Weslen Rodrigo de Souza "FT"
  • Subten. PM José Carlos Lopes Tasso
  • 1º Sgt. PM Junio Divino da Silva "3Cia"
  • Cb. PM Flávio Possetti "FT"
  • Cel. PM Américo Tognetti
  • Padre Marco Antonio Bognotti (Pastoral PM)
  • Fábio Junqueira Martins Ferreira | (Secretário de Segurança de Orlândia).
  • Valdes Rodrigues (radialista)
  • Carlos Alberto Malaspini (empresário)
  • Filipe Rigoni Garcia – (empresário)
  • José Ricardo Cunha – (empresário)

