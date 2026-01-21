Uma solenidade marcou os 50 anos do 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) “Coronel Antônio Batista Lima”, na manhã desta quarta-feira, 21, na sede da própria unidade, na região Sul de Franca. Ao todo, foram homenageados com a Medalha Cinquentenário 40 nomes, entre aqueles que comandaram a instituição ao longo dessas cinco décadas, representantes atuais e colaboradores.

Familiares dos homenageados estiveram presentes no evento, que contou com um desfile de policiais.

O tenente-coronel Lázaro Felício, atual comandante do 15º BPM/I, ressaltou a importância da contribuição de cada comandante e policial ao longo dos 50 anos da unidade. Ele também afirmou o compromisso da Polícia Militar em atender cada vez melhor à população e combater a criminalidade. “Várias pessoas ajudaram a construir o batalhão, tanto estruturalmente como de pessoas, de fatos, de acontecimentos. Nós estamos fazendo o nosso melhor, tentando diminuir índices criminais. A gente está aqui, trabalhando, procurando fazer o melhor. Falhas às vezes acontecem, mas a gente está aqui justamente para corrigir e a cada dia o batalhão ficar melhor, poder ajudar as pessoas”.