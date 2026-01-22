A família de Fernanda de Paula Galinto, de 38 anos, ainda aguarda um posicionamento oficial sobre a causa da morte da mulher, encontrada caída dentro do conhecido “esqueleto”, no Jardim Lima, em Franca, no último domingo,18.

Segundo as informações apuradas, Fernanda foi localizada no interior do prédio abandonado, caída em um dos pavimentos da estrutura. A principal linha de investigação aponta para a hipótese de queda de altura, mas até o momento não há confirmação se o ocorrido foi acidental ou se existe a possibilidade de ação criminosa, como um empurrão. A Polícia Civil investiga como se deu a morte.

A família afirma que ainda não recebeu uma explicação clara sobre como a morte aconteceu. A investigação segue em andamento e depende de laudos técnicos para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.