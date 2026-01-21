A região administrativa de Franca registrou avanço expressivo na abertura de empresas em 2025, com desempenho acima da média do Estado de São Paulo. Dados da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) mostram que, ao longo do ano, foram formalizados 5.398 novos negócios na região.

O resultado representa um aumento de 14,1% em relação a 2024, quando a região de Franca registrou 4.733 aberturas.

Somente no primeiro semestre de 2025, a região contabilizou 2.640 empresas abertas, ante 2.239 no mesmo período de 2024, alta de 17,9%. O desempenho foi puxado principalmente por Franca, que concentrou 1.730 novos registros, frente a 1.359 no ano anterior. Cidades do entorno também apresentaram crescimento, como Batatais, com 142 empresas abertas (contra 122 em 2024), Pedregulho, com 35 (ante 25), e Cristais Paulista, que passou de 20 para 26 novos registros no período analisado.