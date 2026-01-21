A dedicação aos estudos abriu as fronteiras do mundo para a estudante francana Larissa Borges Morais, de 17 anos. Selecionada pelo programa "Prontos pro Mundo", do Governo do Estado de São Paulo, a jovem desembarcou nesta semana em Adelaide, na Austrália, onde viverá uma experiência de intercâmbio cultural e educacional pelos próximos três meses.
Filha do cabeleireiro Eliel Morais e da dona de casa Andrea Borges Reis Morais, Larissa sempre foi uma aluna exemplar. Sua jornada rumo à Oceania começou em 2024, quando estudava na Escola Estadual “Professora Carmen Munhoz”, no Jardim Bethânia.
A jornada de seleção
O processo foi rigoroso. Após se destacar no Saresp, Larissa ficou entre os selecionados para um curso de inglês on-line com duração de um ano.
"Tinha dias que a Larissa ficava meio desanimada, mas eu estava sempre ali do lado dela, falava: 'você vai conseguir'. Ela sempre quis e, desde pequena, fala que o sonho dela é morar fora", conta a mãe, Andrea, emocionada com a conquista da filha.
Todo o trâmite de documentação foi realizado com o apoio da Escola Estadual “Mario D'Elia”, onde Larissa estudou no ano passado. Ao retornar do intercâmbio, ela concluirá o ensino médio na Escola Estadual “Dr. João Marciano de Almeida”.
Primeira vez no avião
A viagem marcou não só a mudança de continente, mas também a primeira vez que a jovem andou de avião. "Eu acho que vai ser muito bom porque eu vou amadurecer muito, eu vou voltar com a mente muito mais aberta. É algo que vai enriquecer muito o meu currículo no futuro", disse Larissa, pouco antes de embarcar.
Na Austrália, ela está hospedada em uma casa de família (host family) e frequentará uma escola local. O destino, Adelaide, foi definido pela coordenação do programa, mas foi muito bem recebido pela família.
Orgulho e saudade
Para os pais, o momento é um misto de sentimentos. "É uma conquista boa, é preocupação, é felicidade, é tudo junto. Mas nós acreditamos que é para o bem dela, para um futuro melhor", afirmou a mãe.
Larissa deixa um recado para outros estudantes que sonham com a mesma oportunidade: “É muito importante se dedicar nas aulas, assistir, participar. Presença na escola conta muito, as notas contam muito. O principal é se dedicar e aproveitar a jornada".
