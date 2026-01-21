A dedicação aos estudos abriu as fronteiras do mundo para a estudante francana Larissa Borges Morais, de 17 anos. Selecionada pelo programa "Prontos pro Mundo", do Governo do Estado de São Paulo, a jovem desembarcou nesta semana em Adelaide, na Austrália, onde viverá uma experiência de intercâmbio cultural e educacional pelos próximos três meses.

Filha do cabeleireiro Eliel Morais e da dona de casa Andrea Borges Reis Morais, Larissa sempre foi uma aluna exemplar. Sua jornada rumo à Oceania começou em 2024, quando estudava na Escola Estadual “Professora Carmen Munhoz”, no Jardim Bethânia.

A jornada de seleção

O processo foi rigoroso. Após se destacar no Saresp, Larissa ficou entre os selecionados para um curso de inglês on-line com duração de um ano.