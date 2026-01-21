A influenciadora digital Duda Moraes usou as redes sociais para contar uma experiência frustrante vivida ao lado do marido Gabriel Enzo Fayao: a tentativa de obter o visto de turista para os Estados Unidos, que acabou sendo negado. A publicação foi feita no dia 6 de janeiro e segue repercurtindo.
O casal saiu de Ribeirão Preto com destino a São Paulo, onde realizou todo o processo com o apoio de uma agência especializada. Segundo Duda, a decisão de contratar o serviço foi tomada por falta de familiaridade com os trâmites. “A gente não sabia nada, então fizemos tudo com agência”, relatou, nas redes sociais.
No primeiro dia, eles reuniram a documentação exigida e fizeram a foto oficial. A entrevista ficou marcada para o dia seguinte, momento que, segundo a influenciadora, trouxe ainda mais tensão. “Você não pode mexer no celular, não pode entrar com nada. O nervosismo já começa ali”, contou. Em tom descontraído, Duda ainda brincou com a reação do noivo: “O Gabriel já queria desmaiar antes da hora”.
Na véspera da entrevista, a agência entrou em contato com o casal para uma simulação das possíveis perguntas. Duda afirma que eles estavam preparados para responder com transparência. “A gente só ia falar a verdade. Queríamos ir a passeio, temos empresa no nosso nome, funcionários e nenhuma intenção de ficar em outro país”, explicou.
No dia marcado, o casal chegou cedo ao local da entrevista. “Nós madrugamos, chegamos dez para seis da manhã, sendo que nosso horário era às sete. Fomos os primeiros a entrar, mas a fila virava o quarteirão”, disse.
Apesar de todo o preparo, o resultado não foi o esperado. “Infelizmente, fomos negados, e sem motivos", lamentou a influenciadora, que encerrou o relato questionando os seguidores sobre experiências semelhantes.
O vídeo gerou repercussão nas redes sociais e levantou debates sobre o processo de concessão de vistos e os critérios adotados pelos consulados. A publicação soma mais de 300 mil visualizações no Instagram.
Ainda segundo Duda, ela já viajou para outros paises, inclusive já esteve no Estados Unidos e estava fazendo o processo para renovar a autorização.
De acordo com a Central de Vistos, agência especializada, entre os requisitos para obter o visto estão o preenchimento correto do formulário DS-160 para turismo e a comprovação de vínculos que demonstrem que o solicitante não pretende permanecer nos Estados Unidos, como emprego fixo, imóvel, veículos, entre outros.
