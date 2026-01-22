A MoV Franca, concessionária responsável pelo transporte coletivo na cidade, prestou esclarecimentos nessa quarta-feira, 21, após uma série de reclamações enviadas por usuários à reportagem do Portal GCN/Sampi. As queixas envolviam desde cobranças indevidas na integração até a configuração interna dos veículos.
Usuários relataram que, na última segunda-feira, 19, linhas como Zelinda, Aeroporto 3, Vera Cruz e Noêmia não estariam realizando a integração, cobrando duas passagens dos usuários. O pedreiro Carlos Roberto Ferraz, de 54 anos, foi um dos afetados.
Em nota, a MoV admitiu o problema. Segundo a operadora, o sistema apresentou instabilidade por um período de duas horas, o que ocasionou a falha na leitura dos cartões. A empresa garantiu que a situação foi pontual e o sistema já foi normalizado.
Outra reclamação vinda da linha Ana Dorothéa apontava que os ônibus estariam circulando com poltronas apenas de um lado, enquanto o outro estaria "vazio". A auxiliar administrativa Maria Clara de Almeida, de 28 anos, foi uma das usuárias que estranharam o layout.
A MoV explicou que não se trata de defeito, mas sim de uma característica técnica da frota. O modelo em questão, com capacidade para 85 passageiros, possui um layout específico: duas fileiras de bancos de um lado e apenas uma do outro, para ampliar o espaço de circulação. A empresa informou que 30 ônibus com essa configuração operam na cidade, atendendo a exigências contratuais.
Canais de atendimento
Diante das dúvidas sobre mudanças de linhas, pontos e horários - e considerando a dificuldade de idosos em acessar o site -, a concessionária reforçou seus canais de atendimento telefônico.
Para tirar dúvidas ou fazer reclamações, a população deve ligar gratuitamente para o 0800 000 01 15. O contato também pode ser feito pelo e-mail contato@movfranca.com.br.
