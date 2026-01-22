A MoV Franca, concessionária responsável pelo transporte coletivo na cidade, prestou esclarecimentos nessa quarta-feira, 21, após uma série de reclamações enviadas por usuários à reportagem do Portal GCN/Sampi. As queixas envolviam desde cobranças indevidas na integração até a configuração interna dos veículos.

Usuários relataram que, na última segunda-feira, 19, linhas como Zelinda, Aeroporto 3, Vera Cruz e Noêmia não estariam realizando a integração, cobrando duas passagens dos usuários. O pedreiro Carlos Roberto Ferraz, de 54 anos, foi um dos afetados.

Em nota, a MoV admitiu o problema. Segundo a operadora, o sistema apresentou instabilidade por um período de duas horas, o que ocasionou a falha na leitura dos cartões. A empresa garantiu que a situação foi pontual e o sistema já foi normalizado.