Moradores de chácaras localizadas nas proximidades da rodovia Fábio Talarico e do Aterro Sanitário, em Franca, estão cobrando soluções do poder público após a retirada das caçambas de lixo que atendiam a região. Segundo os residentes, a falta de um local adequado para o descarte tem gerado acúmulo de sujeira e atraído animais necrófagos, como os urubus.

Um relato impressionante ilustra a gravidade da situação. Uma moradora da região contou que restos de comida japonesa foram descartados irregularmente na área, atraindo um bando de urubus.

"Meu marido desceu no local, procurou no lixo um comprovante de cartão de crédito, viu que era o nome do restaurante e acionou o proprietário. Eles vieram aqui e jogaram um monte de peixe fora", relatou.