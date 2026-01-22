Após cinco meses de intensa produção e a conclusão bem-sucedida de seu primeiro ciclo, o Curso de Cinema Independente de Franca anunciou a abertura de inscrições para sua segunda etapa. O foco agora é a linguagem do documentário.
A iniciativa, realizada com recursos da Prefeitura de Franca (Edital de Chamamento Público nº 10/2025), consolidou-se como uma importante ferramenta de formação audiovisual na cidade. O primeiro ciclo, dedicado a videoclipes, registrou alta demanda com 78 inscritos e formou cerca de 35 alunos, que concluíram o percurso com a produção de um videoclipe autoral.
Nesta nova fase, que vai de fevereiro a junho de 2026, os participantes mergulharão na investigação estética, política e ética do documentário. A proposta é prática: a turma produzirá dois documentários - um com tema definido pela coordenação e outro escolhido coletivamente pelos alunos.
O curso é idealizado e coordenado por Mauro Júnior, com produção executiva de Gabriela da Mata, e busca desenvolver novos realizadores através de uma vivência aprofundada que une teoria e prática.
Serviço e inscrições
As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 28 de janeiro. São oferecidas 30 vagas para pessoas a partir de 16 anos. Basta clicar aqui para se inscrever.
- Seleção: mediante preenchimento de formulário e avaliação pela equipe.
- Link para inscrição: disponível online (formulário digital).
- Aula Inaugural: marcada para o dia 7 de fevereiro (sábado), das 9h às 12h.
- Local: Ipra - Instituto Práxis de Educação e Cultura (rua Diogo Feijó, 1956 – Estação).
O projeto é uma parceria entre a Cia. Antares, o Instituto Práxis e o Ateliê de Criação Lusco-Fusco.
