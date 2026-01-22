Após cinco meses de intensa produção e a conclusão bem-sucedida de seu primeiro ciclo, o Curso de Cinema Independente de Franca anunciou a abertura de inscrições para sua segunda etapa. O foco agora é a linguagem do documentário.

A iniciativa, realizada com recursos da Prefeitura de Franca (Edital de Chamamento Público nº 10/2025), consolidou-se como uma importante ferramenta de formação audiovisual na cidade. O primeiro ciclo, dedicado a videoclipes, registrou alta demanda com 78 inscritos e formou cerca de 35 alunos, que concluíram o percurso com a produção de um videoclipe autoral.

Nesta nova fase, que vai de fevereiro a junho de 2026, os participantes mergulharão na investigação estética, política e ética do documentário. A proposta é prática: a turma produzirá dois documentários - um com tema definido pela coordenação e outro escolhido coletivamente pelos alunos.