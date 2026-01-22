22 de janeiro de 2026
HIP-HOP

Aulas gratuitas de breaking: inscrições abertas em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Casa do Hip-Hop oferece aulas de dança no Ângela Rosa e Progresso
Casa do Hip-Hop oferece aulas de dança no Ângela Rosa e Progresso

Franca, em parceria com a Casa do Hip-Hop, está com inscrições abertas para quem deseja aprender ou aperfeiçoar os passos da cultura urbana. O projeto oferece aulas gratuitas de dança, na modalidade breaking, destinadas a crianças, jovens e adultos a partir dos 7 anos de idade.

A iniciativa visa ampliar o acesso à cultura e fortalecer a formação artística na comunidade, levando as atividades para dois pontos estratégicos da cidade. Ao todo, são quatro turmas disponíveis, totalizando 80 vagas (20 alunos por turma).

Locais e horários

As aulas acontecem semanalmente em dois endereços:

Terças-feiras (Jd. Ângela Rosa)
Local: Centro Comunitário do Jardim Ângela Rosa
Horários: Turma 1 (18h15 às 19h15) e Turma 2 (19h15 às 20h15)

  • Quintas-feiras (Parque Progresso)
    Local: Pista de Skate do Cepel (Centro Popular de Esporte e Lazer)
    Horários: Turma 1 (18h às 19h) e Turma 2 (19h às 20h)

    • Não há burocracia para começar a dançar. Os interessados podem realizar a inscrição diretamente nos locais e horários das aulas, conversando com os instrutores responsáveis.

    Sobre a Casa do Hip-Hop

    Fundada em 2015, a entidade é referência na difusão dos elementos artísticos da cultura Hip-Hop em Franca (incluindo discotecagem, graffiti e MCing). O projeto leva essa vivência para escolas públicas, praças e centros comunitários.

    Para mais informações ou dúvidas, o contato pode ser feito com André Kuboyama pelo telefone (16) 98125-4601 ou com Carlos Eduardo pelo telefone (16) 99171-2002.

