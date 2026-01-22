Franca, em parceria com a Casa do Hip-Hop, está com inscrições abertas para quem deseja aprender ou aperfeiçoar os passos da cultura urbana. O projeto oferece aulas gratuitas de dança, na modalidade breaking, destinadas a crianças, jovens e adultos a partir dos 7 anos de idade.
A iniciativa visa ampliar o acesso à cultura e fortalecer a formação artística na comunidade, levando as atividades para dois pontos estratégicos da cidade. Ao todo, são quatro turmas disponíveis, totalizando 80 vagas (20 alunos por turma).
Locais e horários
As aulas acontecem semanalmente em dois endereços:
Terças-feiras (Jd. Ângela Rosa)
Local: Centro Comunitário do Jardim Ângela Rosa
Horários: Turma 1 (18h15 às 19h15) e Turma 2 (19h15 às 20h15)
Quintas-feiras (Parque Progresso)
Local: Pista de Skate do Cepel (Centro Popular de Esporte e Lazer)
Horários: Turma 1 (18h às 19h) e Turma 2 (19h às 20h)
Não há burocracia para começar a dançar. Os interessados podem realizar a inscrição diretamente nos locais e horários das aulas, conversando com os instrutores responsáveis.
Sobre a Casa do Hip-Hop
Fundada em 2015, a entidade é referência na difusão dos elementos artísticos da cultura Hip-Hop em Franca (incluindo discotecagem, graffiti e MCing). O projeto leva essa vivência para escolas públicas, praças e centros comunitários.
Para mais informações ou dúvidas, o contato pode ser feito com André Kuboyama pelo telefone (16) 98125-4601 ou com Carlos Eduardo pelo telefone (16) 99171-2002.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.