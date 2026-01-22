Franca, em parceria com a Casa do Hip-Hop, está com inscrições abertas para quem deseja aprender ou aperfeiçoar os passos da cultura urbana. O projeto oferece aulas gratuitas de dança, na modalidade breaking, destinadas a crianças, jovens e adultos a partir dos 7 anos de idade.

A iniciativa visa ampliar o acesso à cultura e fortalecer a formação artística na comunidade, levando as atividades para dois pontos estratégicos da cidade. Ao todo, são quatro turmas disponíveis, totalizando 80 vagas (20 alunos por turma).

Locais e horários

As aulas acontecem semanalmente em dois endereços: