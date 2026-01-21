21 de janeiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 21, em Franca:

Nome: Maria Dias de Souza 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Teresinha Borges Garcia
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Dailton Santos Celestino
Idade: Não informada
Local do velório: Velório São Vicente, sala 7
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Wanda Marques Garcia Batista 
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Calixto de Andrade 
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci (MG)
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci (MG) 
Horário previsto do sepultamento: 17h

Nome: Ricardo Bernardes 
Idade: 58 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

