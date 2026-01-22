22 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Franca tem 175 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Curso de Depilação em Linha, oferecido pela Prefeitura de Franca
Curso de Depilação em Linha, oferecido pela Prefeitura de Franca

Para quem busca seguir o caminho de qualificação, a Prefeitura de Franca anunciou a abertura de 175 vagas para novos cursos gratuitos neste início de ano. As oportunidades são voltadas para pessoas a partir de 16 anos e contemplam os períodos da manhã, tarde e noite.

As matrículas devem ser feitas presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante (rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, Centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. É necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de residência.

Confira a lista de cursos disponíveis

Gastronomia

  • Pizzaiolo (21 vagas): Início em 26/1 (Tarde).
  • Marmitas (20 vagas): Início em 26/1 (Noite).
  • Auxiliar de Cozinha (24 vagas): Início em 2/2 (Manhã).
  • Panificação (25 vagas): Início em 4/5 (Tarde).

Tecnologia e Administração

  • Microsoft Office Specialist Associate (16 vagas): Início em 2/2 (Tarde - Rodoviária).
  • Auxiliar Administrativo (10 vagas): Início em 10/2 (Tarde - SENAI).

Beleza

  • Depilação Tradicional (25 vagas): Início em 4/2 (Tarde - Jd. Samello).
  • Design de Sobrancelhas (27 vagas): Início em 25/5 (Tarde).

Para mais informações, o telefone de contato é (16) 3706-6590.

Formatura

No próximo dia 3, às 19h30, será realizada a cerimônia de entrega de certificados para 237 alunos que concluíram a capacitação pelo Programa "Caminho para o Emprego". O evento ocorrerá no auditório da Secretaria de Educação, no Parque Francal.

Os formandos concluíram cursos em áreas como Cuidador de Idosos, Inglês On-line, Panificação e Tecnologia, muitos deles realizados em parceria com o Senai e Senac.

