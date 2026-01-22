Para quem busca seguir o caminho de qualificação, a Prefeitura de Franca anunciou a abertura de 175 vagas para novos cursos gratuitos neste início de ano. As oportunidades são voltadas para pessoas a partir de 16 anos e contemplam os períodos da manhã, tarde e noite.

As matrículas devem ser feitas presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante (rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, Centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. É necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de residência.

Confira a lista de cursos disponíveis

Gastronomia