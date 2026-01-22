Para quem busca seguir o caminho de qualificação, a Prefeitura de Franca anunciou a abertura de 175 vagas para novos cursos gratuitos neste início de ano. As oportunidades são voltadas para pessoas a partir de 16 anos e contemplam os períodos da manhã, tarde e noite.
As matrículas devem ser feitas presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante (rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, Centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. É necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de residência.
Confira a lista de cursos disponíveis
Gastronomia
- Pizzaiolo (21 vagas): Início em 26/1 (Tarde).
- Marmitas (20 vagas): Início em 26/1 (Noite).
- Auxiliar de Cozinha (24 vagas): Início em 2/2 (Manhã).
- Panificação (25 vagas): Início em 4/5 (Tarde).
Tecnologia e Administração
- Microsoft Office Specialist Associate (16 vagas): Início em 2/2 (Tarde - Rodoviária).
- Auxiliar Administrativo (10 vagas): Início em 10/2 (Tarde - SENAI).
Beleza
- Depilação Tradicional (25 vagas): Início em 4/2 (Tarde - Jd. Samello).
- Design de Sobrancelhas (27 vagas): Início em 25/5 (Tarde).
Para mais informações, o telefone de contato é (16) 3706-6590.
Formatura
No próximo dia 3, às 19h30, será realizada a cerimônia de entrega de certificados para 237 alunos que concluíram a capacitação pelo Programa "Caminho para o Emprego". O evento ocorrerá no auditório da Secretaria de Educação, no Parque Francal.
Os formandos concluíram cursos em áreas como Cuidador de Idosos, Inglês On-line, Panificação e Tecnologia, muitos deles realizados em parceria com o Senai e Senac.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.