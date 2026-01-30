Trinta anos se passaram desde aquele janeiro de 1996, quando Varginha (MG), município a aproximadamente 310 quilômetros de Franca, deixou de ser apenas uma cidade tranquila do interior mineiro para se tornar protagonista de um dos casos ufológicos mais famosos do planeta. A história da suposta aparição do "ET de Varginha" segue viva, sem ponto final e, talvez, sem uma conclusão definitiva.

Para entender a dimensão do Caso Varginha, é preciso olhar para o relógio e para o calendário daquele mês de janeiro de 1996. O que começou com relatos isolados evoluiu rapidamente para uma narrativa complexa envolvendo bombeiros, militares, civis e hospitais.

Sequência dos acontecimentos

O primeiro sinal aconteceu no dia 13 de janeiro, uma semana antes da "visita" à cidade, um professor de geografia e piloto de ultraleve, relata ter visto a queda de um objeto voador não identificado. Segundo ele, o objeto, que tinha formato de "charuto", teria caído em uma fazenda a cerca de 10 km de Varginha.