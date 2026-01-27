A 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca publicou edital, na semana passada, que abre o cadastramento de entidades públicas e privadas com destinação social interessadas em receber recursos financeiros oriundos de penas de prestação pecuniária aplicadas em processos do Juizado Especial Criminal. O procedimento, válido para o ano de 2026, segue normas do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo e terá prazo de 30 dias a partir da publicação.

Os valores são provenientes de condenações judiciais em que a pena imposta consiste no pagamento de quantia em dinheiro, substituindo sanções tradicionais. Conforme o edital, esses recursos podem ser destinados a projetos de interesse social desenvolvidos por instituições previamente habilitadas.

Quem pode se cadastrar?

Podem participar do cadastramento entidades públicas municipais ou estaduais e entidades privadas sem fins lucrativos, desde que comprovem atuação com finalidade social. O edital estabelece que apenas instituições regularmente constituídas e cadastradas junto à 1ª Vara Criminal de Franca poderão ser consideradas para eventual destinação dos recursos.