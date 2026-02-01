Franca segue ampliando sua presença na teledramaturgia da TV Globo. Depois de marcas locais aparecerem recentemente por meio de acessórios, agora são os calçados produzidos na cidade que entram em cena. Em Coração Acelerado, novela exibida na faixa das sete, botas feitas em Franca aparecem tanto no figurino dos personagens quanto na ambientação de cenas.

Na trama, o público passa a conhecer a loja fictícia Alô Country, um dos espaços que ajudam a construir o universo sertanejo retratado pela novela. Para compor o cenário, diversos pares de botas produzidas pela Capelli Boots foram fornecidos para o acervo da loja, aparecendo em vitrines e no cotidiano dos personagens. Além disso, alguns modelos também são usados por atores e atrizes ao longo dos capítulos.

Ambientada em uma cidade fictícia inspirada no interior de Goiás, Coração Acelerado mergulha na cultura do Centro-Oeste, com forte presença da música sertaneja, dos costumes regionais e da estética country. Nesse contexto, figurino e cenografia utilizam elementos que dialogam diretamente com esse universo.