Franca segue ampliando sua presença na teledramaturgia da TV Globo. Depois de marcas locais aparecerem recentemente por meio de acessórios, agora são os calçados produzidos na cidade que entram em cena. Em Coração Acelerado, novela exibida na faixa das sete, botas feitas em Franca aparecem tanto no figurino dos personagens quanto na ambientação de cenas.
Na trama, o público passa a conhecer a loja fictícia Alô Country, um dos espaços que ajudam a construir o universo sertanejo retratado pela novela. Para compor o cenário, diversos pares de botas produzidas pela Capelli Boots foram fornecidos para o acervo da loja, aparecendo em vitrines e no cotidiano dos personagens. Além disso, alguns modelos também são usados por atores e atrizes ao longo dos capítulos.
Ambientada em uma cidade fictícia inspirada no interior de Goiás, Coração Acelerado mergulha na cultura do Centro-Oeste, com forte presença da música sertaneja, dos costumes regionais e da estética country. Nesse contexto, figurino e cenografia utilizam elementos que dialogam diretamente com esse universo.
A Capelli Boots é uma empresa com origem em Franca e trajetória ligada à tradição calçadista da cidade. Fundada em 1998, a marca surgiu a partir de um legado familiar no setor e, ao longo dos anos, passou por transformações, incluindo a consolidação no segmento country a partir de 2004. Hoje, a produção é conduzida pela terceira geração da família.
Sobre a participação na novela, a creator da marca, Camila Castro Capel, destaca que a aproximação aconteceu de forma espontânea. “Para nós, estar em parceria com os Estúdios Globo é muito especial, porque aconteceu de forma natural. Nada forçado, tudo fluiu. Porque tem verdade e confiança”, afirma. Segundo ela, o projeto dialoga diretamente com a identidade retratada na tela. “Estar junto com a nova novela das sete é sensacional, porque ela carrega muito da cultura do Centro-Oeste, do universo sertanejo, com sotaque, danças, costumes e toda essa identidade.”
Camila também chama atenção para a forma como a produção aborda o protagonismo feminino no sertanejo. “Achei muito interessante como a novela apoia e valoriza as cantoras, homenageia Marília Mendonça e tantas mulheres que fazem parte desse meio. É uma produção audiovisual que retrata o mundo country de uma forma linda, que unifica, representa e faz a gente se sentir parte”, completa.
