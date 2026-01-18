O Sesi Franca Basquete ganhou destaque na avenida Paulista, em São Paulo, quando uma torcedora da equipe participou de um quadro, na última semana, da influenciadora @oifrancine, que fica em diferentes locais com uma placa pedindo às pessoas que conte uma curiosidade.
A jovem é Heloísa Balatore, de 10 anos, que estava em um passeio pela avenida Paulista quando avistou a influenciadora Francine e resolveu que falaria com ela sobre o Franca Basquete. No vídeo, Heloísa conta que Franca é a capital do basquete e cita que a equipe conquistou 46 vitórias seguidas em 2023, conquistando um recorde nacional.
“Eu queria trazer alguma coisa relacionada ao Franca Basquete, uma coisa que todos os moradores da região gostam, bem diferente. Eu pesquisei e achei essa curiosidade muito legal para falar, muito interessante”, contou a menina.
Heloísa já havia procurado a influenciadora no dia anterior para participar do quadro e não a tinha encontrado. No dia seguinte, finalmente a encontrou e contou sua curiosidade.
A mãe da Heloísa, Mariana Domiciano, também detalhou sobre a criação da filha junto ao basquete, justificando o amor dela pelo esporte e pelo Franca Basquete.
“A Helô, como todo bom francano, cresceu no meio do basquete. Ela juntou que queria participar do quadro da Francine e queria falar algo dela, da cidade. Nós pesquisamos, ela gostou, aí virou tudo que virou. É o orgulho da cidade toda”, explicou Mariana.
Sobre o encontro com Francine, Mariana contou que surgiu de um desejo da filha de comemorar o aniversário em São Paulo, ir à avenida Paulista e conhecer o bairro da Liberdade. Durante a passagem pelo local, Heloísa ficou observando o ambiente para tentar encontrar a influenciadora e acabou vendo que ela estava no Masp (Museu de Arte de São Paulo), pelas redes sociais.
“A Heloísa nasceu em Franca, nós sempre moramos em Franca. Então, no aniversário da Helô, ela não quis festa e pediu uma viagem para São Paulo. A Francine estava no Masp, estávamos na loja do Magalu e fomos para lá. A Francine estava indo embora já e gravou o último vídeo com ela”, detalhou.
Para Heloísa, contar essa curiosidade representou o orgulho da cidade de Franca, e o orgulho da origem francana. O vídeo chegou ao Sesi Franca Basquete, que convidou a menina para assistir ao jogo entre o basquete francano e a Universidad de Concepción, do Chile, pela BCLA (Basketball Champions League Americas). O time francano saiu vitorioso.
