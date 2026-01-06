Um homem que não retornou da saída temporária de Ano Novo foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira, 6, em Franca. A captura ocorreu em um beco localizado na rua Minas Gerais, na região do Jardim Paulista/Nossa Senhora das Graças.

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pela região quando foram a um local conhecido pela presença de traficantes e usuários de drogas, na rua Minas Gerais. Ao perceberem a chegada dos policiais, pessoas que estavam no local fugiram.

Durante a ação, um dos homens tentou escapar pulando os telhados das residências. No entanto, ao tentar passar por uma concertina, ele caiu, feriu-se e foi abordado na rua Rio Grande do Sul.