A Francana realizou uma assembleia nesta segunda-feira, 5, para discutir o possível afastamento do presidente Rafael Olavo Mendes Diniz. A reunião foi marcada por longa discussão entre as partes, que chegaram a um acordo. O Conselho Deliberativo decidiu acatar a proposta do mandatário e prorrogou o prazo para a apresentação das contas referentes ao seu mandato, de 2022 a 2025.
Ficou definido que Rafael terá uma semana para apresentar o plano de trabalho, com os valores estimados para a disputa do Campeonato Paulista Série A3, que começa no dia 25 deste mês. Além disso, terá 30 dias para apresentar o balanço financeiro de 2022 e 2023, e 60 dias para entregar a documentação referente aos anos de 2024 e 2025.
A reunião foi tensa. Uma parte apoiava Rafael Diniz e a outra, principalmente os novos conselheiros, exigia a prestação de contas imediata, sob o risco de destituição. Todos os jogadores e membros da comissão técnica que já vinham treinando para a A3 estiveram presentes na assembleia em apoio a Rafael Diniz.
Anderson Pereira Silva, presidente do Conselho Deliberativo, foi quem comandou a reunião ao lado de seu vice Fransérgio Garcia, entre outros membros do Conselho Fiscal. Já Rafael Diniz esteve presente ao lado de seu vice Antônio Miranda, conhecido como "Toninho Bolota". Ele era quem assumiria a agremiação em caso de destituição de Rafael.
A votação para o novo prazo foi unânime entre os 25 associados e conselheiros com direito a voto que compareceram à reunião.
"Mais uma oportunidade"
Anderson Pereira disse em nome do Conselho que está cumprindo seu papel e que o presidente terá mais uma chance para cumprir o que determina o estatuto da agremiação. “Foi dada mais uma oportunidade para que a gente consiga resolver esse impasse de anos. Estamos já há dois anos e meio cobrando essa prestação de contas. O Conselho está exercendo a função dele. O importante é que se chegou a um acordo com a presença de 50, 60 pessoas nessa reunião, ficando bem claras as posições de um e de outro”.
"Nada para esconder"
Rafael destacou que os números da prestação de contas nunca foram o problema, apontando um desgaste com parte do conselho. "Quem esteve aqui presente viu claramente que existe uma dificuldade de diálogo. Foi boa a participação do pessoal, dos torcedores, porque todo mundo colocou algumas situações importantes. A gente não tem nada para esconder de ninguém. Acho que a gente conseguiu lavar parte da roupa suja, ainda tem muita coisa para se resolver, mas eu acho que o primeiro passo foi dado."
Série A3 e Copinha
O presidente do clube, cujo mandato vai até maio deste ano, finalizou dizendo que agora terá mais tranquilidade em relação aos bastidores para a disputa da A3 e da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já está em andamento. "A gente já tem um time formado, o pessoal está trabalhando. Agora a gente pode ligar para os jogadores com quem já tínhamos uma pré-conversa, porque se apresentarão esta semana no clube. É reforçar o time, embora algumas pessoas ainda não considerem, mas nós vamos brigar pelo acesso."
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.