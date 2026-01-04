As eleições de 2026 se aproximam e as redes sociais ganham impulsos cada vez mais. Uma pesquisa realizada pela Zeeng, que analisa o impacto real de lideranças políticas nas redes sociais ao longo do ano, apresenta o Top 100 no ranking de políticos brasileiros mais influentes no Instagram em 2025, de maneira geral ocupando cargo eletivo ou fora.

O estudo avaliou o desempenho de quase 3 mil políticos brasileiros entre 1º de janeiro e 1º de dezembro de 2025, com base na média de engajamento por publicação — considerando interações como curtidas, comentários e compartilhamentos, e não apenas o número de seguidores.

Políticos alinhados à direita representam 69% do ranking, enquanto o Partido Liberal (PL) concentra 40% dos nomes mais influentes. Os 10 nomes que mais influenciaram no meio político são: Nikolas Ferreira, deputado Federal (PL); André Fernandes, deputado federal (PL); Jair Bolsonaro, ex-presidente (PL); Lucas Pavanato, vereador (PL); Rodrigo Manga, ex-prefeito (Republicanos); Erika Hilton, deputada federal (Psol); Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL); Lula, presidente (PT); Cleitinho Azevedo, Senador (Republicanos) e Sargento Fahur, deputado federal PSD).