A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem de 62 anos, suspeito de ter matado um idoso de 67, com uma facada no pescoço, na tarde dessa segunda-feira, 15, em Claraval (MG). O crime foi registrado em uma calçada e, conforme os levantamentos iniciais, teria ocorrido após uma discussão em contexto de violência doméstica, com motivação passional.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, um homem de 67 anos, foi atingida por golpes de arma branca e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Uma mulher de 48 anos, que estava na cena do crime, sofreu lesões corporais de natureza leve e recebeu atendimento médico.

O suspeito, um homem de 61 anos, foi localizado pela Polícia Militar nas proximidades e preso em flagrante. Até o momento, o nome do autor não foi divulgado pelas autoridades. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde teve a prisão ratificada.