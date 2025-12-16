Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta terça-feira, 16, no cruzamento da rua Evangelista de Lima com a avenida Doutor Hélio Palermo. A colisão deixou um motociclista de 57 anos desacordado após o impacto.

De acordo com informações da Polícia Militar, a condutora de um Chevrolet Onix prata relatou que seguia pela avenida, com o semáforo aberto quando o motociclista, que trafegava pela rua Evangelista de Lima, teria avançado o sinal vermelho. Ainda segundo o relato, o condutor da moto tentou acelerar para atravessar o cruzamento antes da mudança do sinal, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, a batida foi considerada forte e o motociclista foi arremessado ao solo, ficando desacordado. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada imediatamente. No momento da chegada do socorro, a vítima já começava a recobrar a consciência.