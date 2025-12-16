Familiares e amigos do atleta de jiu-jítsu Iranslav Neoral se reúnem nesta terça-feira, 16, para prestar as últimas homenagens na missa de sétimo dia de seu falecimento.

A cerimônia religiosa está marcada para as 19h e será celebrada na Capelinha - Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada na avenida Distrito Federal, 1.285, na Vila Aparecida, em Franca.

Iranslav, de 24 anos, morreu na última quarta-feira, 10, após passar mal subitamente. O jovem chegou a receber atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto pela manhã e, posteriormente, foi levado às pressas para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu a paradas cardíacas.