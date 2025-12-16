Veja o obituário desta terça-feira, 16, em Franca:
Nome: Antônio Carlos Rodrigues Degrande
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Olavo Norberto de Carvalho
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Luiz das Graças de Souza
Idade: 79 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Edilza Aparecida de Souza
Idade: 83 anos
Local do velório: Velório Municipal de Capetinga (MG)
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Capetinga (MG)
Horário previsto do sepultamento: 14h
