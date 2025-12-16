Veja o obituário desta terça-feira, 16, em Franca:

Nome: Antônio Carlos Rodrigues Degrande

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Olavo Norberto de Carvalho

Idade: 86 anos

Local do velório: São Vicente, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h