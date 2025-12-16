Quem busca uma oportunidade de trabalho e ser inserido no mercado de trabalho pode se candidatar para alguma das 261 vagas de emprego abertas no programa Emprega Franca. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade a partir do Ensino Fundamental e Médio, sendo que a maioria das funções não exige experiência prévia.
Entre os cargos disponíveis, estão cozinheiro, cuidador de idosos, operador de caixa, ajudante de obras, atendente de lojas, auxiliar de jardinagem, caseiro, auxiliar de sushiman, costurador de calçados, pedreiro e servente de obras.
Os interessados podem conferir os detalhes de cada vaga no site da Prefeitura, por este ink, ou comparecer pessoalmente à sede do Emprega Franca, localizada em prédio anexo à Rodoviária (rua Professor Laerte Barbosa Cintra), no Residencial Baldassari, com documentos pessoais e currículo impresso ou em PDF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590, WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
Vagas para motoristas
Também estão abertas 35 vagas para motoristas de ônibus. Não é exigida experiência na função, porém é necessário possuir CNH nas categorias D ou E. A empresa oferece salário compatível, além de vale-alimentação, cesta básica, plano de saúde e convênios.
Os currículos podem ser enviados para o e-mail recrutamento@movfranca.com.br, pelo WhatsApp (16) 99602-7543 ou por meio do Programa Emprega Franca.
A seleção será realizada por meio de entrevistas e teste prático, com contratação imediata.
