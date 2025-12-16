Quem busca uma oportunidade de trabalho e ser inserido no mercado de trabalho pode se candidatar para alguma das 261 vagas de emprego abertas no programa Emprega Franca. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade a partir do Ensino Fundamental e Médio, sendo que a maioria das funções não exige experiência prévia.

Entre os cargos disponíveis, estão cozinheiro, cuidador de idosos, operador de caixa, ajudante de obras, atendente de lojas, auxiliar de jardinagem, caseiro, auxiliar de sushiman, costurador de calçados, pedreiro e servente de obras.

Os interessados podem conferir os detalhes de cada vaga no site da Prefeitura, por este ink, ou comparecer pessoalmente à sede do Emprega Franca, localizada em prédio anexo à Rodoviária (rua Professor Laerte Barbosa Cintra), no Residencial Baldassari, com documentos pessoais e currículo impresso ou em PDF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.