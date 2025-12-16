Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo, 14, após provocar um acidente no centro de São José da Bela Vista. Segundo a Polícia Militar, ele dirigia embriagado, não possuía habilitação e avançou a sinalização de “Pare”, colidindo violentamente contra o muro de uma residência. Imagens da ocorrência, obtidas pelo portal GCN/Sampi nesta terça-feira,16, mostram o veículo destruído e os danos causados ao imóvel.

A ocorrência foi registrada na rua Tiradentes. Inicialmente, a PM foi acionada para atender um suposto desentendimento em via pública, mas ao chegar ao local constatou que se tratava de um acidente de trânsito sem vítimas. Um Fiat Palio não respeitou a sinalização de "Pare", e foi atingido por uma Kombi que seguia na preferencial. Com o impacto, ele perdeu o controle, invadiu a calçada e bateu no muro do imóvel, derrubando grande parte dele.

Atrás do muro onde o carro bateu haviam pessoas que por muito pouco não foram atingidas.