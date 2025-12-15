Um assalto à mão armada registrado em plena luz do dia em um lava-jato localizado no Jardim Aeroporto 3, em Franca. O crime aconteceu na sexta-feira, 12, mas as imagens das câmeras de segurança só vieram a público nesta segunda-feira, 15, após terem sido obtidas pelo portal GCN/Sampi. O criminoso rendeu o proprietário e levou o carro de um cliente.

O proprietário do lava-jato realizava o atendimento normalmente quando um homem armado entrou repentinamente no estabelecimento, por volta de 14h30. O criminoso anunciou o assalto, rendeu o trabalhador e exigiu as chaves de um Honda Civic que pertencia a um cliente antigo do local e estava estacionado para lavagem.

As imagens mostram o momento de tensão em que o dono do lava-jato implora diversas vezes para que o assaltante não leve o veículo. "Por favor, esse carro é de cliente, por favor". Mesmo diante dos pedidos, o criminoso ignora os apelos, entra no carro, engata a marcha à ré e foge em seguida, deixando o local rapidamente.