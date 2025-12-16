Novos dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE, mostram um retrato atualizado das famílias francanas e revelam transformações importantes na composição dos lares. A predominância de domicílios pequenos é um dos destaques: quase um terço das casas (30,33%) tem apenas duas pessoas, enquanto 24,8% abrigam três moradores e 18,1% são unipessoais. Somados, esses grupos representam 73,23% de todos os domicílios. Já as residências com seis moradores ou mais são minoria absoluta, com apenas 2,99%, reforçando a tendência de famílias menores na cidade.

Mesmo com esse cenário, a unidade doméstica nuclear, formada por casais com ou sem filhos ou por um dos pais com filhos, continua sendo o arranjo predominante, presente em 68,13% das moradias. As famílias estendidas, que incluem parentes adicionais, somam 12,68%, enquanto as compostas por pessoas sem laços de parentesco representam pouco mais de 1%.

Outro dado que chama atenção é o número de lares sem a presença de um cônjuge. Dos 128 mil domicílios pesquisados, 40,32% não têm casal residente, o que inclui pessoas que vivem sozinhas, divorciadas, viúvas ou chefes de família sem parceiro. Já as uniões entre pessoas de sexos diferentes somam 59,09%, e as formadas por casais do mesmo sexo, 0,59%.