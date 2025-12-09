09 de dezembro de 2025
Carro bate em árvore e deixa duas pessoas feridas no Aeroporto

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Carro com a frente destruída após a batida no Jardim Aeroporto l, em Franca
Carro com a frente destruída após a batida no Jardim Aeroporto l, em Franca

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam bater em uma árvore na tarde desta terça-feira, 9, na avenida Carlos Roberto Haddad, no Jardim Aeroporto I, na região Sul de Franca.

As vítimas eram passageiras e estavam em um carro de aplicativo quando o motorista teria passado mal enquanto dirigia. Descontrolado, o veículo invadiu o canteiro central da avenida e atingiu uma árvore.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e socorreram as vítimas, que foram encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital por um familiar.

A Polícia Militar foi chamada e registrou a ocorrência. As causas do mal súbito e os detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos devem ser apurados.

