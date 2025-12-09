Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam bater em uma árvore na tarde desta terça-feira, 9, na avenida Carlos Roberto Haddad, no Jardim Aeroporto I, na região Sul de Franca.

As vítimas eram passageiras e estavam em um carro de aplicativo quando o motorista teria passado mal enquanto dirigia. Descontrolado, o veículo invadiu o canteiro central da avenida e atingiu uma árvore.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e socorreram as vítimas, que foram encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.