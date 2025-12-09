Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam bater em uma árvore na tarde desta terça-feira, 9, na avenida Carlos Roberto Haddad, no Jardim Aeroporto I, na região Sul de Franca.
As vítimas eram passageiras e estavam em um carro de aplicativo quando o motorista teria passado mal enquanto dirigia. Descontrolado, o veículo invadiu o canteiro central da avenida e atingiu uma árvore.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e socorreram as vítimas, que foram encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital por um familiar.
A Polícia Militar foi chamada e registrou a ocorrência. As causas do mal súbito e os detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos devem ser apurados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.