Com estreia na Série A3 do Campeonato Paulista marcada para 25 de janeiro, contra o Catanduva, no “Lanchão”, a Francana enfrenta uma crise nos bastidores. O clube ainda não definiu quem será o técnico para 2026, e a possível contratação de vários jogadores do futebol amador da região gera desconfiança sobre a formação da equipe que disputará o campeonato mais importante do calendário esmeraldino, com acesso e descenso.
Além do atraso na montagem do time profissional, a atual diretoria trabalha sob pressão exercida pelo novo Conselho Deliberativo da centenária agremiação da Simão Caleiro. O Conselho, opositor à atual diretoria executiva, sinaliza que acionará a Justiça para exigir a prestação de contas do atual presidente, Rafael Diniz.
Ainda vinculado à Francana, com acertos salariais e gastos em seu cartão para receber do clube, a situação do técnico Wantuil Rodrigues também segue indefinida. O treinador, que mora em Belo Horizonte (MG), está em Franca em busca de uma resposta se permanecerá ou não para a próxima temporada. O treinador disse à reportagem, nesta terça-feira, 9, que espera uma posição da Francana o mais rápido possível, limitando-se a dizer: “eu quero ficar. Temos um trabalho para dar continuidade”.
Wantuil Rodrigues terá de cumprir cinco jogos de suspensão na próxima competição oficial da FPF (Federação Paulista de Futebol) por decisão do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva), por reclamação contra a arbitragem na Copa Paulista.
O treinador acredita que essa medida não seria um entrave na sua permanência. Ele já cumpriu duas de um total de sete partidas suspensas após julgamento. “Não acredito que isso seria um entrave. Posso trabalhar a semana inteira e ficar de fora apenas no momento da partida. Isso já ocorreu na competição e vencemos os jogos. Essa punição também poderá ser revertida em ação comunitária”, disse.
Enquanto os bastidores da Veterana seguem em ebulição, alguns profissionais, juntamente com outros jogadores amadores, treinam sob orientação do assistente técnico do clube, Luís Gustavo, o "Viola", cotado para dirigir a equipe na A3. Os jogadores remanescentes da temporada passada que estão treinando na Veterana são: Wesley (goleiro); Rodrigão e Rossi (zagueiros); Tico (lateral-esquerdo); Marquinhos e Murilo (volantes); Jhonata e Bruno Henrique (atacantes).
Encontro
O presidente da Francana, Rafael Diniz, e o empresário Ivo Gonçalves, pai do craque Estêvão Willian, do Chelsea, foram vistos juntos assistindo ao jogo do Campeonato Varzeano, no último sábado, 6, no estádio do Palmeirinhas, em Franca.
Ivo faz parte de um grupo interessado em investir no futebol da Veterana. “Nos encontramos no jogo de sábado e conversamos brevemente sobre a Francana, a situação atual do clube e quais deveriam ser as prioridades para garantir sua continuidade e crescimento. Apesar de rápida, a conversa foi bastante positiva. O senhor Ivo Gonçalves demonstrou real interesse em colocar seu networking e o staff à disposição para auxiliar na captação de recursos e na aproximação de potenciais investidores para o clube”, disse Rafael Diniz nesta terça-feira.
Sobre a pressão que vem enfrentando por opositores dentro do clube, Rafael disse que está tranquilo. "Apesar de a Francana viver um momento sensível, porém repleto de potencial, esse interesse demonstra abertura, confiança e, sobretudo, a percepção de que o clube tem condições de dar passos maiores, desde que haja uma articulação estratégica e bem conduzida", finalizou.
