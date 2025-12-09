Com estreia na Série A3 do Campeonato Paulista marcada para 25 de janeiro, contra o Catanduva, no “Lanchão”, a Francana enfrenta uma crise nos bastidores. O clube ainda não definiu quem será o técnico para 2026, e a possível contratação de vários jogadores do futebol amador da região gera desconfiança sobre a formação da equipe que disputará o campeonato mais importante do calendário esmeraldino, com acesso e descenso.

Além do atraso na montagem do time profissional, a atual diretoria trabalha sob pressão exercida pelo novo Conselho Deliberativo da centenária agremiação da Simão Caleiro. O Conselho, opositor à atual diretoria executiva, sinaliza que acionará a Justiça para exigir a prestação de contas do atual presidente, Rafael Diniz.

Ainda vinculado à Francana, com acertos salariais e gastos em seu cartão para receber do clube, a situação do técnico Wantuil Rodrigues também segue indefinida. O treinador, que mora em Belo Horizonte (MG), está em Franca em busca de uma resposta se permanecerá ou não para a próxima temporada. O treinador disse à reportagem, nesta terça-feira, 9, que espera uma posição da Francana o mais rápido possível, limitando-se a dizer: “eu quero ficar. Temos um trabalho para dar continuidade”.