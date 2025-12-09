A Black Friday de 2025 deixou um saldo preocupante para os consumidores paulistas. O Procon-SP divulgou um balanço que aponta um crescimento expressivo no número de queixas. Franca esteve na rota da fiscalização, figurando entre os 43 municípios do interior e litoral vistoriados presencialmente.
No cenário estadual, o Procon registrou 3.064 interações, sendo 2.979 reclamações formalizadas. Esse número representa um aumento de 39,67% em relação ao ano anterior.
Interior com 67% de irregularidades
Se na capital paulista 24% dos estabelecimentos apresentaram problemas, no interior o cenário foi bem mais crítico. A operação, que passou por Franca e cidades vizinhas, fiscalizou 316 locais fora da capital. Desses, 213 (67,4%) apresentaram algum tipo de irregularidade, índice considerado elevado.
Principais infrações:
- Produtos sem etiqueta de preço;
- Preços ilegíveis ou que exigiam cálculos do consumidor;
- Precificação não ostensiva.
Principais queixas
Para quem teve problemas, as dores de cabeça mais comuns foram:
- Atraso ou não entrega: 31,62% dos casos.
- Cancelamento pelo fornecedor: 15,51%.
- Produto com defeito: 11,75%.
O que fazer?
O consumidor que ainda enfrenta problemas pode registrar reclamação no site oficial, que mantém um atalho específico para casos da data.
