A Black Friday de 2025 deixou um saldo preocupante para os consumidores paulistas. O Procon-SP divulgou um balanço que aponta um crescimento expressivo no número de queixas. Franca esteve na rota da fiscalização, figurando entre os 43 municípios do interior e litoral vistoriados presencialmente.

No cenário estadual, o Procon registrou 3.064 interações, sendo 2.979 reclamações formalizadas. Esse número representa um aumento de 39,67% em relação ao ano anterior.

Interior com 67% de irregularidades

Se na capital paulista 24% dos estabelecimentos apresentaram problemas, no interior o cenário foi bem mais crítico. A operação, que passou por Franca e cidades vizinhas, fiscalizou 316 locais fora da capital. Desses, 213 (67,4%) apresentaram algum tipo de irregularidade, índice considerado elevado.