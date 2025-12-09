09 de dezembro de 2025
BLACK FRAUDE?

Black Friday: Procon fiscaliza Franca e aponta 67% de infrações

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
Divulgação/Governo de SP
Entre os dias 13 e 28 de novembro deste ano, fiscais do Procon-SP realizaram a Operação Black Friday 2025
Entre os dias 13 e 28 de novembro deste ano, fiscais do Procon-SP realizaram a Operação Black Friday 2025

A Black Friday de 2025 deixou um saldo preocupante para os consumidores paulistas. O Procon-SP divulgou um balanço que aponta um crescimento expressivo no número de queixas. Franca esteve na rota da fiscalização, figurando entre os 43 municípios do interior e litoral vistoriados presencialmente.

No cenário estadual, o Procon registrou 3.064 interações, sendo 2.979 reclamações formalizadas. Esse número representa um aumento de 39,67% em relação ao ano anterior.

Interior com 67% de irregularidades

Se na capital paulista 24% dos estabelecimentos apresentaram problemas, no interior o cenário foi bem mais crítico. A operação, que passou por Franca e cidades vizinhas, fiscalizou 316 locais fora da capital. Desses, 213 (67,4%) apresentaram algum tipo de irregularidade, índice considerado elevado.

Principais infrações:

  • Produtos sem etiqueta de preço;
  • Preços ilegíveis ou que exigiam cálculos do consumidor;
  • Precificação não ostensiva.

Principais queixas

Para quem teve problemas, as dores de cabeça mais comuns foram:

  1. Atraso ou não entrega: 31,62% dos casos.
  2. Cancelamento pelo fornecedor: 15,51%.
  3. Produto com defeito: 11,75%.

O que fazer?

O consumidor que ainda enfrenta problemas pode registrar reclamação no site oficial, que mantém um atalho específico para casos da data.

