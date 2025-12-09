O Sesi Franca Basquete viajou completo para as partidas de estreia na BCLA (Basketball Champions League Americas) 2025/2026. A delegação deixou Franca na noite dessa segunda-feira, 8, embarcando na manhã desta terça-feira, 9, para o Chile, com previsão de chegada a Concepción, sede do grupo D, na noite desta terça-feira.
O primeiro jogo será nesta quinta-feira, 11, contra o Instituto de Córdoba (ARG), e o segundo, diante do anfitrião, a Universidad de Concepción, na sexta-feira, 12. As partidas serão no ginásio La Casa del Deporte, sempre às 19h10.
O técnico Helinho Garcia contará com o time completo nesta primeira janela da competição internacional. Viajaram: Lucas Dias, Georginho, David Jackson, Bennett, Felício, Mineiro, Zu Jr., Luis Rodríguez, Juan Laterza e Vini Santos.
O Sesi Franca tenta voltar à final da competição após três edições. A última vez que chegou à decisão foi em 2022/2023, batendo o Flamengo (88 a 79) no ginásio "Pedrocão" e sagrando-se campeão. Além de garantir o título, credenciou-se para a disputa da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, em Singapura, onde se sagrou campeão.
No ano seguinte (2023/24), a equipe francana parou nas quartas de final, ao ser eliminada pelo Hebraica Macabi, do Uruguai. Na edição passada (2024/2025), o Franca foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais, com o time carioca ficando com o título ao bater o Boca Juniors (ARG) na decisão.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.