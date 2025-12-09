Um aposentado de 71 anos ficou preso nas ferragens após um grave acidente na tarde dessa segunda-feira, 8, na rodovia Nelson Nogueira, que liga Franca a Ribeirão Corrente. O idoso seguia sentido Ribeirão Corrente quando passou mal ao volante, perdeu o controle da Parati que dirigia e acabou subindo em um barranco antes de capotar. A parte dianteira do carro ficou totalmente destruída, o que deixou a vítima presa dentro do veículo.

De acordo com as primeiras informações, o motorista teria relatado sentir-se mal momentos antes de perder o controle da direção. O acidente ocorreu rapidamente e ninguém mais foi atingido. A violência do impacto fez com que a estrutura do carro amassasse a ponto de impedir sua saída.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e enviaram duas guarnições para o local: uma de salvamento e outra de resgate. Os militares precisaram usar equipamentos especiais para cortar partes do veículo e conseguir retirar o idoso com segurança. O trabalho exigiu cautela e força, já que a vítima estava presa pelas pernas na área mais destruída da Parati.