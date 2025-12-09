09 de dezembro de 2025
GRAVE ACIDENTE

Idoso fica preso nas ferragens após capotar na Nelson Nogueira

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Equipes do Corpo de Bombeiros em resgate da vítima, na rodovia Nelson Nogueira
Equipes do Corpo de Bombeiros em resgate da vítima, na rodovia Nelson Nogueira

Um aposentado de 71 anos ficou preso nas ferragens após um grave acidente na tarde dessa segunda-feira, 8, na rodovia Nelson Nogueira, que liga Franca a Ribeirão Corrente. O idoso seguia sentido Ribeirão Corrente quando passou mal ao volante, perdeu o controle da Parati que dirigia e acabou subindo em um barranco antes de capotar. A parte dianteira do carro ficou totalmente destruída, o que deixou a vítima presa dentro do veículo.

De acordo com as primeiras informações, o motorista teria relatado sentir-se mal momentos antes de perder o controle da direção. O acidente ocorreu rapidamente e ninguém mais foi atingido. A violência do impacto fez com que a estrutura do carro amassasse a ponto de impedir sua saída.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e enviaram duas guarnições para o local: uma de salvamento e outra de resgate. Os militares precisaram usar equipamentos especiais para cortar partes do veículo e conseguir retirar o idoso com segurança. O trabalho exigiu cautela e força, já que a vítima estava presa pelas pernas na área mais destruída da Parati.

Mesmo com a gravidade da cena e os danos no veículo, o idoso foi retirado consciente e sem risco de morte. Ele apresentava ferimentos leves e estava estável no momento do resgate. Após o atendimento inicial, foi encaminhado para avaliação médica.

O trânsito na rodovia ficou lento durante o atendimento, mas não houve necessidade de interdição completa da via. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para orientar os motoristas e registrar a ocorrência.

