A francana Mariah Reis, de apenas 13 anos, um dos talentos em ascensão do skate paulista, está pronta para encarar mais um grande desafio. Depois de brilhar na Super Final Paulista Skate Street, realizada em 9 de novembro no Parque da Juventude, em Barueri, a atleta garantiu vaga para competir na Seletiva Brasileira de Skate, que acontece no próximo fim de semana, entre os dias 12 e 14 de dezembro, em Curitiba (PR).

Na final estadual, Mariah representou Franca na categoria iniciante, ao lado de outros três atletas da cidade: Murilo Faleiros, Noah de Oliveira (mirim) e Wesley Floriano (master). O evento reuniu os melhores skatistas do estado, com disputas acirradas e manobras de alto nível, consolidando o nome da jovem atleta no circuito paulista.

A classificação para o Brasileiro veio como reconhecimento à performance consistente de Mariah ao longo da temporada. Ela foi selecionada entre as melhores ranqueadas de uma das principais federações do país, garantindo seu lugar na elite da modalidade.