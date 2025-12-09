Maury Lima, filho do cantor Mauri, da dupla com Mauricio, irmão caçula dos sertanejos Chitãozinho e Xororó, publicou em suas redes sociais um relato profundo e doloroso, contando como foram os últimos suspiros do pai, momentos que ele presenciou dentro da van logo após o acidente que tirou a vida do sertanejo. O velório aconteceu nesta segunda-feira, 8, em Campinas, menos de 24 horas após a tragédia na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, no domingo, 7.
A tragédia ganhou novos detalhes após o depoimento emocionado do filho, Maury Lima, que publicou nas redes sociais um longo relato dos últimos momentos ao lado do pai. Ele, que também é cantor, dividiu com o público a dor de ter presenciado o acidente e o último suspiro de Mauri.
Em um texto marcado por sentimentos intensos, Maury descreveu toda a viagem que fizeram no retorno de um show realizado em Curitiba (PR). Segundo ele, a noite anterior havia sido especial. Pai e filho cantaram juntos por mais de 35 minutos, atendendo a um pedido do organizador da festa.
Depois do show, eles descansaram no hotel e seguiram viagem rumo a Indaiatuba (SP). No caminho, todos dormiram e acordaram para o almoço, por volta de 12h30. Na van, o clima era leve. Eles compunham músicas, riam e até colocaram uma produção de Maury para tocar algo que, segundo ele, o pai raramente permitia.
O momento de alegria foi interrompido em segundos. Segundo o relato, o motorista da van sofreu um mal súbito e perdeu o controle do veículo, que acabou atingindo a traseira de um caminhão parado. O impacto atingiu exatamente o local onde estava Mauri e o roadie Douglas Riva, que morreu na hora.
Maury conta que viu a van destruída por dentro, quebrou uma janela com as próprias mãos para escapar e correu até o banco do motorista, onde encontrou o pai ainda com vida. Enquanto tentava acionar o resgate, ele conversava com Mauri e dizia o quanto o amava. A esposa e a filha entraram em chamada de vídeo e também falaram com o cantor, que chorou ao ouvi-las. Minutos depois, deu seu último suspiro.
"Eu só vi o motorista virando a van na direção do caminhão parado, onde pegou bem o lugar do meu pai e do meu amigo e roadie Douglas Riva. Douglas foi embora de primeira, eu vi isso, vi a van internamente destroçada, vi meu amigo desmaiado, outro pedindo ajuda, quebrei a janela com as mãos, para sair da van, única saída era a janela, dei a volta e fui no banco do motorista para ver meu pai, ele estava com vida, respirando, enquanto eu falava com ele, eu ligava pro resgate, tinha que resolver tudo e ainda ficar com ele, vendo ele naquele estado, mas vivo, eu disse o quanto amava, minha mãe e irmã em chamada falaram com ele, ele ouviu, chorou, e assim foi seu último suspiro, desta forma eu me despedi do meu maior exemplo de vida."
O filho também fez questão de homenagear Douglas Riva, amigo próximo, companheiro de estrada e integrante querido da equipe.
De acordo com a Autopista Régis Bittencourt, o acidente aconteceu no km 372,7, sentido São Paulo, e envolveu três veículos: um caminhão, uma caminhonete e a van que transportava nove passageiros e o motorista. A batida traseira deixou duas vítimas fatais: Mauri e Douglas. Outras pessoas ficaram feridas.
A assessoria da dupla informou que o motorista da van sofreu um mal súbito, o que pode ter causado a perda de controle do veículo.
Mauri formava dupla com Maurício havia 35 anos. O primeiro CD, lançado em 1991, trouxe sucessos como “De Ponta a Ponta”, que rendeu Disco de Ouro, além de clássicos como “Olhos nos olhos” e “Paixão ou Loucura”. Ao longo da carreira, foram seis CDs e dois DVDs.
Em setembro deste ano, a dupla esteve em Campinas e falou sobre a força do sertanejo de raiz, destacando que as novas gerações voltaram a se conectar com as músicas tradicionais que marcaram época.
Mauri morava em Indaiatuba e seguia em plena atividade musical, colecionando fãs e mantendo a essência da música sertaneja ao lado do irmão.
Quando moraram em Franca o filho Maury Lima chegou a gravar um clipe com o apoio do pai, de sua música "Segura meu copo", um dos sucessos de sua carreira.
