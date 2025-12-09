Maury Lima, filho do cantor Mauri, da dupla com Mauricio, irmão caçula dos sertanejos Chitãozinho e Xororó, publicou em suas redes sociais um relato profundo e doloroso, contando como foram os últimos suspiros do pai, momentos que ele presenciou dentro da van logo após o acidente que tirou a vida do sertanejo. O velório aconteceu nesta segunda-feira, 8, em Campinas, menos de 24 horas após a tragédia na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, no domingo, 7.

A tragédia ganhou novos detalhes após o depoimento emocionado do filho, Maury Lima, que publicou nas redes sociais um longo relato dos últimos momentos ao lado do pai. Ele, que também é cantor, dividiu com o público a dor de ter presenciado o acidente e o último suspiro de Mauri.

Em um texto marcado por sentimentos intensos, Maury descreveu toda a viagem que fizeram no retorno de um show realizado em Curitiba (PR). Segundo ele, a noite anterior havia sido especial. Pai e filho cantaram juntos por mais de 35 minutos, atendendo a um pedido do organizador da festa.