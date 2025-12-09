A equipe de natação da Secretaria Municipal de Esportes de Franca fez bonito no Campeonato Paulista Master, realizado no último fim de semana, em Limeira. A competição, sediada no Nosso Clube, reuniu nadadores acima de 20 anos, divididos por categorias a cada cinco anos, sem limite de idade.
Franca foi representada por 11 atletas, que conquistaram resultados expressivos e melhoraram suas marcas pessoais.
De acordo com o treinador Afonso Carlos Lima Kühl, o desempenho do grupo correspondeu ao esperado. "Planejamos a temporada para que os atletas dessem seu pico de performance na Copa São Paulo, realizada em Votuporanga no mês de novembro, e no Paulista, realizado em Limeira no último dia 6. Nas duas competições, a equipe correspondeu às expectativas de pódio e melhoria das marcas pessoais.
Confira os destaques da equipe:
- Simone Capriccio – Prata nos 200m livre; Bronze nos 50m e 100m livre (45+);
- Vinicius Yudji – Ouros nos 50m livre, 50m costas e 50m borboleta (25+);
- Cintia Randi – Prata nos 50m e 100m costas; Bronze nos 50m livre (45+);
- Guilherme Borini – Ouro nos 50m e 100m livre (35+);
- Vitor Posterare – Ouro nos 50m e 100m peito e 100m costas (30+);
- Diego Lacerda – Bronze nos 100m e 200m livre (45+);
- Edson Junio – Bronze nos 100m e 200m livre (25+);
- João Marcelo Sousa – Prata nos 50m costas; Bronze nos 50m e 100m borboleta (25+);
- Pedro Bressan – Prata nos 50m e 100m peito; Bronze nos 200m medley (25+);
- Marcela Diamantino – Prata nos 100m borboleta; Bronze nos 50m borboleta (20+);
- Regina Romualdo – Ouro nos 50m e 100m peito e nos 200m medley.
Além das provas individuais, a equipe também brilhou nos revezamentos: ouro no 4x50 livre misto e prata no 4x50 medley masculino.
No total, os francanos somaram 32 medalhas: 12 ouros, 8 pratas e 12 bronzes.
