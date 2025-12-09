09 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

PAULISTA MASTER

Atletas de Franca brilham em campeonato de natação em Limeira

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Atletas de Franca no Campeonato Paulista Master
Atletas de Franca no Campeonato Paulista Master

A equipe de natação da Secretaria Municipal de Esportes de Franca fez bonito no Campeonato Paulista Master, realizado no último fim de semana, em Limeira. A competição, sediada no Nosso Clube, reuniu nadadores acima de 20 anos, divididos por categorias a cada cinco anos, sem limite de idade.

Franca foi representada por 11 atletas, que conquistaram resultados expressivos e melhoraram suas marcas pessoais.

De acordo com o treinador Afonso Carlos Lima Kühl, o desempenho do grupo correspondeu ao esperado. "Planejamos a temporada para que os atletas dessem seu pico de performance na Copa São Paulo, realizada em Votuporanga no mês de novembro, e no Paulista, realizado em Limeira no último dia 6. Nas duas competições, a equipe correspondeu às expectativas de pódio e melhoria das marcas pessoais.

Confira os destaques da equipe:

  • Simone Capriccio – Prata nos 200m livre; Bronze nos 50m e 100m livre (45+);
  • Vinicius Yudji – Ouros nos 50m livre, 50m costas e 50m borboleta (25+);
  • Cintia Randi – Prata nos 50m e 100m costas; Bronze nos 50m livre (45+);
  • Guilherme Borini – Ouro nos 50m e 100m livre (35+);
  • Vitor Posterare – Ouro nos 50m e 100m peito e 100m costas (30+);
  • Diego Lacerda – Bronze nos 100m e 200m livre (45+);
  • Edson Junio – Bronze nos 100m e 200m livre (25+);
  • João Marcelo Sousa – Prata nos 50m costas; Bronze nos 50m e 100m borboleta (25+);
  • Pedro Bressan – Prata nos 50m e 100m peito; Bronze nos 200m medley (25+);
  • Marcela Diamantino – Prata nos 100m borboleta; Bronze nos 50m borboleta (20+);
  • Regina Romualdo – Ouro nos 50m e 100m peito e nos 200m medley.

Além das provas individuais, a equipe também brilhou nos revezamentos: ouro no 4x50 livre misto e prata no 4x50 medley masculino.

No total, os francanos somaram 32 medalhas: 12 ouros, 8 pratas e 12 bronzes.

