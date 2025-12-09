A equipe de natação da Secretaria Municipal de Esportes de Franca fez bonito no Campeonato Paulista Master, realizado no último fim de semana, em Limeira. A competição, sediada no Nosso Clube, reuniu nadadores acima de 20 anos, divididos por categorias a cada cinco anos, sem limite de idade.

Franca foi representada por 11 atletas, que conquistaram resultados expressivos e melhoraram suas marcas pessoais.

De acordo com o treinador Afonso Carlos Lima Kühl, o desempenho do grupo correspondeu ao esperado. "Planejamos a temporada para que os atletas dessem seu pico de performance na Copa São Paulo, realizada em Votuporanga no mês de novembro, e no Paulista, realizado em Limeira no último dia 6. Nas duas competições, a equipe correspondeu às expectativas de pódio e melhoria das marcas pessoais.