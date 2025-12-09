Veja o obituário desta terça-feira, 9, em Franca:

Nome: Joaquina das Graças Borges de Godoi

Idade: Não informada

Local do velório: Municipal Santo Agostinho

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Gilberto Alves Borges

Idade: 67 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h