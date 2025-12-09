09 de dezembro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 9, em Franca:

Nome: Joaquina das Graças Borges de Godoi
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal Santo Agostinho
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Gilberto Alves Borges
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Mirian Santoro Guedes
Idade: 79 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Crematório Ecológico 
Horário previsto do sepultamento: 20h

Nome: Benedito Vivente Pereira
Idade: 73 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Sebastião Figueiredo da Silva
Idade: 61 anos 
Local do velório: São José da Bela Vista 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista 
Horário previsto do sepultamento: 16h

