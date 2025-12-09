Veja o obituário desta terça-feira, 9, em Franca:
Nome: Joaquina das Graças Borges de Godoi
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal Santo Agostinho
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Gilberto Alves Borges
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Mirian Santoro Guedes
Idade: 79 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Crematório Ecológico
Horário previsto do sepultamento: 20h
Nome: Benedito Vivente Pereira
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Sebastião Figueiredo da Silva
Idade: 61 anos
Local do velório: São José da Bela Vista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista
Horário previsto do sepultamento: 16h
