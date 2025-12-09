A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) publicou o edital de um dos concursos mais aguardados do ano. A seleção busca preencher 200 vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, carreira estratégica responsável pela fiscalização, combate à sonegação e fortalecimento da arrecadação tributária.

A remuneração inicial é o grande atrativo: R$ 21.177,10. Para concorrer, o candidato precisa ter ensino superior completo em qualquer área de conhecimento (curso reconhecido pelo MEC).

Inscrições e taxas

O prazo para garantir a participação já está valendo. As inscrições começaram nesta semana e vão até as 23h59 do dia 9 de janeiro de 2026.