A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) publicou o edital de um dos concursos mais aguardados do ano. A seleção busca preencher 200 vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, carreira estratégica responsável pela fiscalização, combate à sonegação e fortalecimento da arrecadação tributária.
A remuneração inicial é o grande atrativo: R$ 21.177,10. Para concorrer, o candidato precisa ter ensino superior completo em qualquer área de conhecimento (curso reconhecido pelo MEC).
Inscrições e taxas
O prazo para garantir a participação já está valendo. As inscrições começaram nesta semana e vão até as 23h59 do dia 9 de janeiro de 2026.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da organizadora, a FCC (Fundação Carlos Chagas), no endereço www.concursosfcc.com.br. É cobrada uma taxa no valor de R$ 170,00, com pagamento até 12 de janeiro.
Vagas e áreas de atuação
As 200 oportunidades são para o cargo de Auditor Fiscal – Nível I, divididas em duas áreas de especialização:
- Gestão Tributária: 150 vagas (8 reservadas para PCD). Exige conhecimentos aprofundados em Direito e Legislação Tributária.
- TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação): 50 vagas (3 reservadas para PCD). Focada em transformação digital e análise de dados.
Maratona de provas em 2026
Os candidatos enfrentarão uma avaliação dividida em dois dias consecutivos. As provas objetivas (P1, P2 e P3) estão marcadas para o fim de fevereiro e o início de março de 2026.
- Sábado, 28/02 (Tarde): Prova 1 - Conhecimentos Gerais (Peso 1).
- Domingo, 01/03 (Manhã): Prova 2 - Conhecimentos Básicos (Peso 1).
- Domingo, 01/03 (Tarde): Prova 3 - Conhecimentos Específicos (Peso 2).
Para ser aprovado, é necessário obter no mínimo 50% dos pontos em cada prova e 60% na pontuação global ponderada.
Locais de prova
As avaliações serão aplicadas em 16 cidades do estado. A lista inclui:
São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Sorocaba.
