Uma idosa de 84 anos foi violentamente assaltada e agredida por um criminoso na manhã da última sexta-feira, 5, no bairro Santo Agostinho, em Franca. O homem arrancou à força o colar que ela usava e ainda a empurrou no chão, antes de fugir em uma motocicleta. Nesta terça-feira, 9, as imagens de câmeras de segurança foram disponibilizadas ao portal GCN/Sampi.
A vítima, que raramente sai desacompanhada, havia ido a uma manicure próximo à sua residência. No momento em que retornava para casa, o suspeito, que já aguardava ao lado de uma moto, correu em sua direção e, de maneira extremamente agressiva, puxou o colar de ouro do pescoço da idosa. Ela tentou se defender, mas o criminoso a empurrou com violência, fazendo com que caísse no asfalto.
Sem ajuda imediata, a senhora permaneceu alguns minutos caída, até conseguir se levantar com dificuldade. No momento do crime, por volta das 11h, não havia pessoas passando pela rua.
Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa e agora circulam nas redes. O GCN teve acesso às gravações.
A família da idosa pede justiça e reforça o apelo para que o responsável seja identificado e preso. Até o momento, o autor do crime não foi localizado.
