Uma idosa de 84 anos foi violentamente assaltada e agredida por um criminoso na manhã da última sexta-feira, 5, no bairro Santo Agostinho, em Franca. O homem arrancou à força o colar que ela usava e ainda a empurrou no chão, antes de fugir em uma motocicleta. Nesta terça-feira, 9, as imagens de câmeras de segurança foram disponibilizadas ao portal GCN/Sampi.

A vítima, que raramente sai desacompanhada, havia ido a uma manicure próximo à sua residência. No momento em que retornava para casa, o suspeito, que já aguardava ao lado de uma moto, correu em sua direção e, de maneira extremamente agressiva, puxou o colar de ouro do pescoço da idosa. Ela tentou se defender, mas o criminoso a empurrou com violência, fazendo com que caísse no asfalto.

Sem ajuda imediata, a senhora permaneceu alguns minutos caída, até conseguir se levantar com dificuldade. No momento do crime, por volta das 11h, não havia pessoas passando pela rua.