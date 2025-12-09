A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) prorrogou as inscrições do concurso público para a Polícia Penal do Estado de São Paulo. Os interessados agora têm até as 16h do dia 22 de dezembro de 2025 para garantir a participação no certame, que oferece 1.100 vagas para o cargo de policial penal.

A remuneração inicial é de R$ 4.695,60, e a seleção é organizada pelo Instituto AOCP. A prorrogação visa ampliar o acesso aos candidatos interessados na carreira, que foi recentemente reestruturada e equiparada às demais forças de segurança pública do Estado.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da organizadora ( www.institutoaocp.org.br ).

Taxa de inscrição: R$ 122,17.

Pagamento: O boleto deve ser pago até as 23h59 do dia 22 de dezembro.

Isenção: Doadores de sangue (com 3 doações nos últimos 12 meses) podem solicitar isenção total. Estudantes com baixa renda (menos de 2 salários mínimos ou desempregados) têm direito a 50% de redução.

Requisitos do cargo