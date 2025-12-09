A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) prorrogou as inscrições do concurso público para a Polícia Penal do Estado de São Paulo. Os interessados agora têm até as 16h do dia 22 de dezembro de 2025 para garantir a participação no certame, que oferece 1.100 vagas para o cargo de policial penal.
A remuneração inicial é de R$ 4.695,60, e a seleção é organizada pelo Instituto AOCP. A prorrogação visa ampliar o acesso aos candidatos interessados na carreira, que foi recentemente reestruturada e equiparada às demais forças de segurança pública do Estado.
Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da organizadora (
- Taxa de inscrição: R$ 122,17.
- Pagamento: O boleto deve ser pago até as 23h59 do dia 22 de dezembro.
- Isenção: Doadores de sangue (com 3 doações nos últimos 12 meses) podem solicitar isenção total. Estudantes com baixa renda (menos de 2 salários mínimos ou desempregados) têm direito a 50% de redução.
Requisitos do cargo
Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve cumprir exigências específicas previstas em edital:
- Escolaridade: Diploma de graduação em qualquer curso de Ensino Superior (registrado pelo MEC).
- Idade: Mínimo de 18 anos e máximo de 35 anos (completos até a data de encerramento das inscrições).
- CNH: Categoria “B” ou superior.
- Altura: Mínima de 1,60 m (descalço).
- Saúde e Conduta: Ter boa saúde física/mental e não possuir tatuagens que façam alusão a ideologias criminosas ou ofensivas aos direitos humanos.
Etapas da seleção
O concurso será composto por quatro fases eliminatórias. A primeira grande etapa, a Prova Objetiva, está agendada para o dia 8 de fevereiro de 2026.
- Prova Objetiva: 50 questões (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais). Locais de prova incluem: São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.
- Teste de Aptidão Física: Inclui barra fixa, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos. Apenas os 7,5 mil melhores classificados na prova objetiva avançam para esta fase.
- Avaliação Psicológica: Análise de perfil (estabilidade emocional, disciplina, controle de agressividade).
- Investigação Social: Verificação da idoneidade e vida pregressa do candidato.
A nova carreira de policial penal
A carreira foi instituída e regulamentada em setembro de 2024 (Lei Complementar 1.416), unificando as antigas funções de Agente de Segurança Penitenciária (ASP) e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP).
Com a mudança, a Polícia Penal passou a ser um órgão permanente de segurança pública, subordinado à SAP, com atribuições que vão além da custódia: incluem escolta, intervenção tática, inteligência e gestão da segurança nas unidades prisionais, além de promover a reintegração social dos detentos.
